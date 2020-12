Cloud Imperium sera limité au partage des mises à jour de développement avec les abonnés du projet.

Que le développement de Star Citizen semble sans fin, à ce stade, ne prend personne par surprise. Mais il y a un objectif important qui a été spécifiquement fixé en 2020 et qui, quelques jours avant la fin de l’année, n’a pas été atteint: le Squadron 42 bêta, le mode campagne du jeu. Bien que les responsables parlent des progrès qui se font régulièrement, le manque de matériel “tangible” a bouleversé de nombreux fans, c’est pourquoi Nuage Imperium a décidé d’adopter une nouvelle philosophie pour l’avenir: ne pas spéculer sur le projet.

Pas de gameplay, pas d’estimations Lancement: Squadron 42 sera prêt lorsqu’il sera prêt, comme prévu en octobre dernier. À travers une longue publication sur le site officiel du jeu, le réalisateur Chris Roberts commente qu’au lieu d’engager ses employés à rencontrer une date, nous mettrons cette modalité en action “seulement lorsque toute la technologie et le contenu seront terminés, le Le jeu est soigné et il se sent bien aux commandes. ” Nous devrons nous contenter de la bande-annonce de novembre, pour l’instant.

Le créateur explique également le raisonnement derrière cette décision du point de vue de commercialisation: “si nous montrions le gameplay sans spoiler maintenant, ce serait du matériel que nous aurions pu utiliser plus près du lancement”, selon la norme de six mois de campagne promotionnelle ils ont le plus de productions triple A de l’industrie. Cela signifie-t-il que nous n’entendrons pas le Squadron 42 pendant une période indéfinie? Non.

Dans le même ordre d’idées, Chris Roberts parle également d’un nouveau format de mise à jour de développement Cela permet aux joueurs de vérifier facilement sur quelles nouvelles le studio travaille, quand ils seront prêts et dans quelle mesure il est probable que les dates établies pour chaque caractéristique soient respectées. Bien sûr, dans ces feuilles, nous ne verrons que les nouvelles qui peuvent être discutées publiquement: beaucoup d’autres restent dans l’ombre jusqu’à ce que le bon moment arrive, bien qu’une fois encore, sans compromis.

