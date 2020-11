Nous pouvons maintenant avoir tous nos Pokémon au même endroit, Niantic a enfin permis le transfert de Pokémon GO vers HOME, pouvant ainsi avoir tous nos monstres de poche dans votre service de stockage cloud. Cependant, tous les joueurs de jeux sur smartphone ne peuvent pas effectuer ce transfert dès le début, car le développeur a fait le geste classique d’accorder un accès prioritaire aux joueurs de niveau 40, obligeant ainsi les joueurs de niveau inférieur à attendez que leur tour vienne. Cette pratique a déjà été faite précédemment avec certaines des améliorations qui ont été implémentées dans le jeu mobile, il ne reste donc plus qu’à attendre que tous les joueurs puissent le faire.

Comment transférer de Pokémon GO vers HOME?

Faire le transfert de créatures est très simple. Pour pouvoir le faire, nous devons accéder à Pokémon GO, sélectionner le menu des options et descendre jusqu’à la fin. Là apparaîtra l’option Pokémon HOME qui, lors de l’entrée, nous demande de synchroniser le jeu avec le compte Nintendo que nous avons associé au service de stockage. Une fois le jeu et le compte synchronisés, il est possible de transférer le Pokémon vers HOME, mais pour cela nous allons utiliser une barre d’énergie, une énergie qui est dépensée en fonction du type de Pokémon que nous voulons transférer, étant les plus brillants et légendaires plus de coût énergétique.

Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter car cette barre d’énergie se recharge au fil du temps, ce qui permet de passer toutes les créatures gratuitement. Oui, gratuitement, car il existe une option de paiement, où vous pouvez utiliser les pièces de jeu Pokémon GO pour remplir à nouveau la barre d’énergie, certaines pièces qui sont gagnées en protégeant les gymnases ou en dépensant de l’argent réel. Comme détail supplémentaire, à tous ceux qui décident de passer de Pokémon GO à HOME ils recevront deux cadeauxD’une part, nous aurons la possibilité d’obtenir Melmetal Gigamax dans HOME, tandis que dans GO nous obtiendrons une boîte Meltan, qui lors de son ouverture nous pourrons capturer de nombreux Meltans pendant une certaine période de temps.

Comme vous pouvez le voir, ce transfert n’est pas sans controverse, car de nombreuses personnes ont protesté contre le fait d’utiliser une barre d’énergie pour transférer nos monstres de poche. Nous pouvons seulement dire que personne ne vous oblige à payer, car étant patient, nous pourrons ramener toutes nos créatures à la MAISON sans problème. Avez-vous été l’un des chanceux qui ont déjà pu effectuer le transfert?

