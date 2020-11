Respawn répond aux plaintes d’un joueur qui protestait contre le rythme “lent” du contenu.

Le crunch c’est un problème répandu dans l’industrie du jeu vidéo. Un avec une visibilité croissante, avec des cas très médiatisés au cours de la dernière année. C’est quelque chose qui fait partie de propre culture de travail de certaines entreprises, promues par leur direction, tandis qu’il y en a d’autres qui sont catégoriques dans leur rejet. On parle de Respawn Entertainment, et plus précisément, de l’équipe derrière Apex Legends, où le directeur Chad Grenier a clairement indiqué qu’il n’était pas disposé à exploiter ses employés.

Lors d’une session de questions avec les fans via Reddit, le directeur d’Apex Legends a répondu aux questions de sa communauté avec le reste des employés du studio. Et en cela, après la critique d’un joueur qui les a accusés de mentir à la communauté dans leurs explications, de «craindre de mettre en œuvre des modes pendant un temps limité [LTM]”, et être”extrêmement lent avec le contenu«Grenier n’a pas gardé le silence.

«Je vais ignorer la partie où vous m’appelez un menteur, je suis offensé, mais je vais quand même vous répondre parce que c’est le genre de personne que je suis», commence le directeur du jeu. “Nous faisons beaucoup de LTM, alors bien sûr nous n’en avons pas peur. Nous constatons également que les LTM sont populaires pendant quelques jours, et puis ils ont une chute sévère au point où les gens ne peuvent pas trouver de correspondances, alors mettez des LTM de deux semaines pas nécessairement le bon format“.

Nous refusons d’exploiter l’équipe. C’est quelque chose que nous ne voulons pas faire Chad GrenierA cela, concernant la plainte relative à la “lenteur” du contenu, Grenier ajoute ce qui suit: “Aussi nous refusons d’exploiter l’équipenous serons donc probablement plus lents à créer du contenu que si nous travaillions 15 heures par jour, mais c’est juste quelque chose que nous ne sommes pas disposés à faire. Depuis le lancement, nous avons presque doublé la taille de l’équipe pour répondre à la demande de contenu, nous essayons donc vraiment de vous offrir un contenu de qualité à un rythme sain“.

Ce n’est pas la première fois cette année que l’étude aborde la question de la crise. En été, Respawn a répondu à des allégations anonymes de crise où Chad Grenier a nié sa véracité et s’est engagé à essayer de mieux identifier ces cas où un employé signale une charge de travail élevée. Nous vous rappelons qu’Apex Legends a été l’un des principaux moteurs d’EA dans les résultats de son trimestre fiscal, et que le jeu est disponible sur Xbox Series X et S, et le sera également sur PlayStation 5.

