Par Sebastian Quiroz

21.09.2020 15h19

Comme tous les événements 2020, la BlizzCon a été annulée en mai dernier en raison du COVDI-19. Heureusement, aujourd’hui Tempête De Neige a révélé quand aura lieu l’édition numérique de cet événement et, bien que ce ne soit pas cette année, les fans de l’entreprise peuvent s’attendre à de grosses surprises en février 2021.

De cette façon, La BlizzConline aura lieu du 19 au 20 février 2021. Pour le moment, l’entreprise travaille toujours sur l’événement, vous aurez donc plus d’informations sur cette réunion numérique à l’avenir. Voici ce qu’ils ont commenté:

«Bien que les circonstances nous empêchent de nous rencontrer en personne cette année, nous préparons une surprise pour le début de l’année prochaine pour canaliser l’esprit de la BlizzCon dans une émission en ligne. Nous avons encore beaucoup à faire et nous avons besoin de temps pour finaliser les détails, mais nous voulons vous dire comment vous pouvez faire partie du plaisir en ligne ».

📢 La BlizzConline devrait avoir lieu du 19 au 20 février 2021! Il reste encore beaucoup de planification à faire, mais nous voulions vous donner rapidement un aperçu de la façon dont vous pouvez participer aux festivités en ligne! 🎉 Consultez le blog pour plus de détails sur le plaisir! 👀 🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFX – Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) 21 septembre 2020

Comme vous le savez peut-être, l’un des aspects les plus importants de la BlizzCon est le public, le cosplay, les tournois et toute interaction entre les fans et les développeurs. Bien que dans l’édition numérique, cela soit difficile à réaliser, Blizzard a prévu quelques événements et concours en ligne pour toute la communauté, et si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous inscrire ici.

Via: Blizzard

