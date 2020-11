Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sonic: The Movie a soulevé des doutes avec ses premières bandes-annonces, mais avec le temps, il a convaincu les fans de la franchise et est devenu l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies. Grâce à cela, une suite a été confirmée qui sera prête début 2022.

Nous n’avons pas entendu parler du projet depuis des semaines, donc nous ne savions rien du début de la production. Heureusement, cela a changé aujourd’hui, car des détails importants sur la bande ont été révélés.

Grâce à cela, nous connaissons le nom de code du film et la date à laquelle sa production commencera officiellement. De même, le nom de l’étude en charge du projet et une estimation de son budget ont été révélés.

Révélez les détails importants de la suite de Sonic: The Movie

Grâce à un reportage du Sonic Stadium, on sait que la production de la suite de Sonic: The Movie prendra encore quelques mois pour démarrer, car elle ne démarrera pas cette année. Les détails de la bande ont été trouvés sur la page de la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC).

Nous savons que la production du film débutera en mars 2021 et devrait durer jusqu’en mai de la même année. Un détail curieux a également été révélé, car le nom de code du film est Emerald Hill, qui fait référence à l’un des domaines les plus emblématiques de la franchise.

D’autre part, nous savons que le studio en charge de la production est Red Energy Films, qui dispose d’un budget approximatif de 20 millions de dollars pour la réalisation du film. On sait qu’Abraham Fraser, producteur de lieux, participera à la suite.

Il n’y a actuellement aucune information sur la distribution du film. Selon certaines sources, il n’exclut pas que sa production soit affectée par la pandémie et par les mesures de sécurité à suivre.

Nouveau: Les détails de la production préliminaire de # SonicMovie2 sont apparus dans des documents déposés auprès de la British Columbia Film Commission. 👉 Nom de code “Emerald Hill”.

👉 Société de production interne intitulée Red Energy Films.

👉 Prévu provisoirement du 15 mars au 10 mai 2021. # SonicNews pic.twitter.com/qUcYJrD41p – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 21 novembre 2020

Il a été précédemment confirmé que Nael H. Moritz; Toby Ascher et Toru Nakahara produiront le film. De leur côté, Hajime Satomi, Haruki Satomi et Tim Miller composent l’équipe de production exécutive. Quant au scénario de la suite, on sait que Pate Casey et Josj Miller reviendront sur leurs posts.

