Le PDG actuel, Satya Nadella, discute de la stratégie de l’entreprise à l’ère de la Xbox Series X.

La santé de Xbox C’était quelque peu turbulent dans les mois qui ont suivi la sortie de Xbox One. Un fait confirmé par Phil Spencer lui-même à de nombreuses reprises, affirmant même que Microsoft envisageait de fermer sa division jeux. Mais maintenant, au début de l’ère Xbox Series X, la situation est différente. Lors de sa réunion annuelle avec les actionnaires (via Twinfinite), le PDG Satya Nadella a parlé de la stratégie globale de la Xbox et a réitéré l’engagement de l’entreprise avec le secteur du jeu vidéo.

En réponse aux questions des actionnaires sur Plans Xbox, Nadella a commenté: “La grande image est que nous devons nous assurer que les 3 milliards de joueurs peut jouer à leurs jeux à l’endroit qu’ils veulent, avec tout le contenu qu’ils veulent et avec qui ils veulent, et c’est en fait ce que nous construisons notre stratégie«Une stratégie qui dépend d’un bon volume de contenu, et c’est là qu’intervient l’achat de ZeniMax et Bethesda par Microsoft, qui a fait tant de gros titres.

Nous sommes très, très concentrés sur les jeux vidéo Satya Nadella“Vous nous avez vus doubler notre portefeuille de contenus avec l’achat de ZeniMax. Vous nous avez vu progresser dans nos efforts avec la communauté et dans notre offre d’abonnements avec Xbox Game Pass. Et c’est ce que vous pouvez attendre de nous. Nous sommes bien sûr très, très axé sur les jeux vidéo, et en veillant à ce que les 3 milliards de joueurs dans le monde disposent du meilleur contenu, de la meilleure communauté et les meilleurs services cloud pour faire progresser leurs expériences de jeu dans le futur », a conclu Satya Nadella, PDG de Microsoft.

En cela, le CFO Capuche Amy a ajouté que les chiffres d’engagement et de revenus Xbox ont été publiésniveaux record“pour l’entreprise au cours de son dernier exercice (juillet 2020 – juin 2021), et que l’achat de ZeniMax sera finalisé Dans la seconde moitié de la période. Nous vous rappelons que la Xbox Series a récemment reçu une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités dans son interface, et que Phil Spencer a abordé des problèmes tels que le modèle de réservation des nouvelles consoles dans des déclarations récentes. Si vous voulez savoir ce que propose la nouvelle génération de Microsoft, voici l’analyse des Xbox Series X et S.

