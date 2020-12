Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 19:12

Dans le cadre de votre mission de corriger le jeu, CD Projekt RED a publié une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077 qui promet de résoudre certains des problèmes les plus courants auxquels les joueurs sont confrontés. Pour l’instant, ce patch n’est disponible que pour les consoles, les utilisateurs de PC devront donc attendre un peu plus longtemps.

En tant que tel, la liste des modifications est assez longue, nous n’inclurons donc ici que les plus importants:

– Apporté plusieurs ajustements au comportement de nos compagnons dans plusieurs missions principales.

– Le comportement de l’IA ennemie a été corrigé afin de mieux réagir au combat.

– Ajustement de l’interface utilisateur pour empêcher certains éléments de chevaucher d’autres.

– Le menu ne se fermera plus automatiquement lorsque nous sortirons d’un véhicule.

– Les explosions qui se produisent derrière nous auront déjà du son.

– Les paramètres utilisateur ne seront plus réinitialisés chaque fois que nous démarrons le jeu.

– Correction d’un problème de plantage sur les consoles.

– La netteté de l’image a été ajustée avec les paramètres d’aberration chromatique et de granularité.

Comme je l’ai déjà dit, ce patch n’est disponible qu’en PS4 et Xbox One, c’est-à-dire qu’il peut également être téléchargé sur les consoles de nouvelle génération via la compatibilité descendante. CDPR n’a pas donné de date pour PC, mais nous voulons croire qu’il ne faudra pas trop de temps pour partir sur cette plateforme. Concernant leur poids, ils sont 17,3 Go que vous devez avoir gratuitement.

La source: CDPR

Les développeurs pensaient que le Xbox Game Pass dévaloriserait les jeux

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.