Petit à petit on apprend à connaître nouveaux détails de Bravely Default II. Si il y a quelques jours, Square-Enix nous a apporté une vidéo où ils nous montraient les modifications qui avaient été apportées au jeu après l’avis de milliers d’utilisateurs ayant joué à la démo de mars, cette fois il nous a offert de nouvelles données sur le titre, que nous aurons avec nous en février 2021.

Caractères et lieux de Bravely Default II

Après des mois d’incertitude, nous savons enfin de nouvelles choses sur ce jeu. Parmi ce que nous avons pu voir dans la dernière démo, il y a de nouveaux détails qui nous aideront à avoir une meilleure idée de ce que nous allons trouver dans cette nouvelle aventure. Pour commencer, il est confirmé qu’il y a quatre protagonistes du titre, comme avec les tranches précédentes de la saga. Seth, un jeune marin qui paraît inconscient sur une plage du continent d’Excillant et qui est sage par Gloire de Musa. Gloria est une princesse du royaume de Musa, qui après avoir volé les cristaux élémentaires, doit poursuivre sa quête pour sauver le royaume. Elvis Lazlow C’est un érudit qui a décidé d’explorer le monde, à la recherche d’un astérisque pour l’aider à déchiffrer un livre magique que son professeur lui a laissé. Adelle Ein Elle est un mercenaire engagé par Elvis pour le protéger lors de son voyage à la recherche du bon astérisque. Ainsi, tous les quatre partageront un chemin qui deviendra plus difficile à mesure qu’ils progresseront.

On nous a également expliqué quelque chose de plus sur le monde immense et les personnages qui composent l’univers de Bravely Default II. Donc nous sommes transférés à Halcionia, un royaume d’Excillant devenu indépendant de Musa il y a 400 ans et qui est dirigé par le roi Placido. Ce pays riche est la destination préférée de nombreux Excillant, car ils peuvent y déguster des plats riches qui font le bonheur du continent. Dans ce pays nous traiterons des personnages aussi distingué que le roi Placido lui-même, qui a pris Gloria après le vol des cristaux et est déterminé à l’aider à sauver Musa, ou Sloane, fidèle épéiste et protecteur de la princesse Gloria, considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de tout Excillant. Et nous devrons peut-être même rencontrer d’autres personnages pas si distingués, bien que peut-être très importants, tels que Selene Noetic Oui Dag Rampage, deux mercenaires qui tentent peut-être de contrecarrer nos plans de récupération des cristaux.

Un système de combat bien connu

Ils disent que lorsque quelque chose fonctionne, il vaut mieux ne pas y toucher, et Square-Enix a décidé de suivre cette maxime dans ce titre. Nous nous revoyons Système de combat courageux et par défaut, ce qui nous permet d’accumuler des tours (par défaut) ou même d’utiliser jusqu’à 4 tours en même temps (Bravely). Ce système, dont nous avons pu profiter dans tous les titres de la saga, peut nous faire organiser nos stratégies pour pouvoir détruire les ennemis sans qu’ils aient l’occasion de nous frapper, même s’il faut faire attention, car si nous décidons de lancer les 4 tours sans en avoir accumulé auparavant, nous pouvons être vendus si nous n’arrivons pas à achever nos adversaires.

Aussi ont préservé le système de travail, qui sont acquis ici avec les soi-disant astérisques. Ce système est bien connu dans la saga, et nous permet de changer les compétences et le style de combat de chaque personnage en fonction du travail qu’ils ont équipé à ce moment-là. Comme point positif, Bravely Default II vous permet de combiner deux tâches, équipant deux astérisques et permettant un grand nombre de combinaisons différentes. Pour s’emparer de ces astérisques il faut tuer les porteurs d’astérisques, qui tenteront de nous affronter au cours de notre aventure pour nous empêcher d’atteindre notre but final. Jusqu’à présent, six emplois ont été affichés: Apprenti, Vanguard, White Wizard, Black Wizard, Monk and Thief, bien que nous sachions qu’il y en aura beaucoup plus que nous accomplirons tout au long de notre voyage pour sauver les cristaux.

Avez-vous hâte de vous familiariser avec Bravely Default II? Pensez-vous qu’une démo finale sera bientôt disponible? On ne peut qu’attendre un peu plus longtemps, au cas où Square-Enix déciderait de nous donner un peu plus de ce jeu très attendu.

