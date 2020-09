Il y a des moments où, sans cligner des yeux et avec trahison et préméditation, nous trouvons des nouvelles qui nous surprennent totalement mal placées. L’annonce de cette bombe de jeu vidéo qui a signifié, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm en est un exemple clair. Il y a quelques minutes à peine, depuis que Nintendo a officialisé ce nouvel épisode qui, dans la saga Hyrule Warriors et orchestré par ceux de Kyoto avec KOEI TECMO, raconte, en préquelle, les événements antérieurs à The Legend of Zelda: Breath of le sauvage. Cependant, nous avons déjà de nouvelles informations sur ce titre que nous partageons avec vous tous.

Et c’est que, après l’annonce officielle, de nouveaux détails ont été connus, extraits à la fois de son fichier dans l’eShop et de Nintendo lui-même, de Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm. Le nouveau jeu de Kyoto nécessitera 15,5 Go d’espace pour procéder au téléchargement (nous parlons de la version numérique). D’un autre côté, ceux qui décident préacheter (modalité disponible à partir de maintenant) aura un bonus exclusif sous la forme d’une arme pour Link, qui s’ajoute aux 3,00 € de points or lors de la pré-commande via l’eShop. Nous ne parlons pas d’autre que de la cuillère porte-bonheur, un élément qui peut également être fusionné avec d’autres armes pour renforcer ses effets. Enfin, nous vous laissons avec un petit galerie d’images qui comprend, des captures d’écran et son très boxart.

