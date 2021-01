Peut-être à cause de la situation dans laquelle nous vivons en 2020, peut-être parce que les fans ont longtemps attendu un nouveau chapitre de la série (qui a sauté Wii U), ou parce que Nintendo Switch est un phénomène de masse, ou peut-être à cause de tous ces problèmes, Animal Crossing: Nouveaux horizons a réussi à devenir un succès inattendu pour Nintendo. Attention, non pas parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce que ce soit l’un des titres les plus vendus sur la plateforme, ou qu’il serait capable de placer des millions de jeux sur toute la planète, mais parce qu’il dépassait toutes les prévisions les plus optimistes de la société japonaise, venant vendre au bout de quelques mois tout ce qu’ils attendaient de lui tout au long de sa vie, et bien plus encore.

TOP 10 des jeux les plus vendus au Royaume-Uni en 2020

Aujourd’hui, nous nous arrêtons pour voir les chiffres du Royaume-Uni, selon les données de l’ERA (Entertainment Retailers Association) pour 2020, dans lesquelles nous pouvons voir que le titre arrivé fin mars 2020 est devenu le seul jeu vidéo sur Nintendo Switch. du TOP 10 des jeux vidéo les plus vendus au Royaume-Uni. Animal Crossing: New Horizons se classe sixième avec 810462 copies physiques, qualifiant que C’est le seul jeu vidéo de la liste dont les copies numériques vendues n’ont pas été ajoutées.

FIFA 21 – 2.182.694 Call Of Duty: Black Ops Cold War – 1.420.353 Grand Theft Auto V – 1.127.222 FIFA 20-903.810 Call Of Duty: Modern Warfare – 897.350

Animal Crossing: Nouveaux horizons – 810,462

Assassin’s Creed Valhalla – 665,815 The Last Of Us Part II – 539,247 NBA 2K20 – 481,507 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 436,957

Le Royaume-Uni a toujours été présenté comme un marché difficile pour Nintendo, tandis que Nintendo Switch a réussi à briser cette «malédiction» à de nombreuses reprises, plaçant certains de ses jeux vidéo parmi les meilleurs vendeurs du pays. Que se passera-t-il en 2021? C’est l’une des grandes inconnues, puisque le catalogue de la console ne contient que plusieurs titres confirmés, le lancement le plus puissant de Monster Hunter Rise étant prévu le 26 mars de Capcom.

