Capture d’écran: Nintendo

Il y a six mois, la vie telle que nous la connaissions a changé. La pandémie de covid-19 a touché tous les coins de la société. Des millions ont été infectés. Des milliers sont morts. Les municipalités du monde entier ont émis des ordonnances d’abris sur place. Du jour au lendemain, la distanciation sociale est passée d’une suggestion polie à une directive obligatoire.

Le 20 mars, Nintendo a publié Animal Crossing: New Horizons. Ce n’était pas une panacée, mais c’était le jeu parfait pour le moment, offrant un répit numérique aux couleurs pastel des tribulations du monde réel. Jetons un coup d’œil sur la façon dont la simulation de vie chaleureuse de Nintendo est arrivée, comment elle a apaisé des millions de personnes pendant un printemps éprouvant et comment elle a évolué depuis.

À l’E3 2019, Nintendo a révélé que l’entrée très attendue d’Animal Crossing sur Switch s’appellerait New Horizons. Il se déroulerait sur une île de vacances. Vous incarnez un villageois humain et vous construisez une petite communauté insulaire d’animaux parlants vêtus du dernier né de J. Crew. Bien que prévu à l’origine pour une version 2019, le jeu a été repoussé au 20 mars 2020Peu de temps après cette annonce, Nintendo a confirmé que New Horizons aurait une fonction d’enregistrement automatique, une première pour la série. Désolée, Resetti! En janvier de cette année, l’anticipation a atteint son paroxysme. Les fans ont même pris sur eux de analyser des autocollants obscurs pour la moindre information. À la fin du mois de janvier, Nintendo a tiré le rideau une édition spéciale, Switch sur le thème de New Horizons. Internet a perdu la raison. Pour être honnête, c’était un matériel magnifique, sans aucun doute le type de chose sur laquelle vous auriez raison de perdre la tête: Oh, je souhaite que cela ne se vende pas en quelques secondes. Photo: NintendoEn février, Nintendo a mis en lumière à quel point les fichiers de sauvegarde seraient restrictifs dans New Horizons. Chaque console ne peut avoir qu’un seul îlot et vous ne pouvez pas déplacer vos données de sauvegarde vers un autre commutateur. Tous les villageois supplémentaires sur le commutateur seraient des villageois secondaires sur la première île du villageois. Le jeu n’était pas lancé et certains joueurs étaient déjà confus et frustrés. Un Nintendo Direct de fin février a révélé que vous pourrez terraformer vos îles de vacances. Vous pouvez même sculpter des chutes d’eau, s’il vous plaît. (Certains fans brillants finiraient par faire des créations géniales après le lancement, y compris la version d’Hyrule dans Un lien vers le passé.) Peu de temps après le Direct, un jeu par navigateur créé par des fans est apparu qui vous a permis de planifier la disposition de votre île. Ian Walker de .Kotaku officiellement révisé Animal Crossing: Nouveaux horizons le 16 mars. Une chose extrêmement cool à propos du jeu? Toutes les options de vêtements étaient neutres et vous pouviez les acheter sans entendre une remarque sarcastique de Mabel. redémarré à plusieurs reprises son jeu pendant deux heures car il voulait des pêches comme fruit indigène de son île. Il a finalement perdu ce fichier de sauvegarde de toute façon. Le premier jour de sa sortie, les joueurs ont attrapé de véritables armées d’insectes et de poissons. Dans New Horizons, vous pouvez faire don de créatures à Blathers, le conservateur du magnifique musée du jeu. Mais comme dans les séries précédentes, le temps passé dans New Horizons passe en temps réel et il faut quelques jours IRL pour ouvrir le musée. Les joueurs ont contourné ce problème en construction de cages partout dans leurs îles pour stocker leurs primes.Deux jours après le lancement, les joueurs ont découvert que tu peux faire caca dans le jeu.Pour une période brève et merveilleuse, Nouveaux horizons eu un problème que vous pourriez exploiter pour dupliquer certains éléments. Il a été rapidement corrigé. Hé, nous aurons toujours le marché du navet! Au cours de ses trois premiers jours, Animal Crossing: Nouveaux horizons vendu à près de 2 millions d’exemplaires au Japon. En mai, près de 12 millions de personnes l’achèteraient dans le monde entier. En août, les ventes mondiales ont dépassé 22 millions. Beaucoup de gens ont joué à ce jeu. Comme les joueurs ont expérimenté le multijoueur, ils ont conçu des mini-jeux innovants et non officiels. Pièce A: Chaises musicales. C’est la règle numéro un de l’histoire de l’humanité: donnez aux gens les outils pour dessiner et ils dessineront des bites. Animal Crossing: Nouveaux horizons les joueurs ont rapidement commencé à utiliser les outils créatifs du jeu pour dessiner toutes sortes de matériaux NSFW. (Attention: ce lien n’est pas approprié pour le travail.) New Horizons dispose d’une sauvegarde automatique intégrée, qui empêche les joueurs de voyager dans le temps – ou de modifier artificiellement l’horloge en temps réel du jeu afin d’accélérer le processus de déverrouillage du jeu . Au grand dam d’Einstein et de Nintendo, bientôt des joueurs entreprenants compris comment voyager dans le temps dans le jeu.K.K. Slider épuisé, mec.Pour Pâques, Nintendo a temporairement ajouté Zipper T. Bunny – une personne humaine clairement vêtue d’un faux costume de lapin – au jeu dans le cadre de l’événement Bunny Day. Tout le monde était bizarre. Bunny Day, en général, était nul. Au moins le patch Bunny Day corrigé un bug qui empêchait les ballons de cadeaux de se reproduire.Kotaku a réagi à Animal Crossing: New Horizons. Nous avons aimé. Eh bien, la plupart d’entre nous l’ont fait. Entre autres choses, l’événement Bunny Day a ajouté des œufs en tant que ressource dans le jeu. Mais ils se sont présentés avec une fréquence si irritante que, le 6 avril, moins d’une semaine après le début de l’événement, Nintendo a publié un patch pour réduire leur taux d’apparition.À Hong Kong, des militants ont utilisé Animal Crossing: New Horizons pour organiser des manifestations numériques. New Horizons a été rapidement retiré de certains magasins chinois, moins d’un mois après son lancement, speedrunners a compris comment atteindre les crédits en quelques heures– un exploit qui prend généralement plus de 40 ans. Voici une course passionnante du 9 avril. Qui peut oublier le monde sauvage des théories du complot d’Animal Crossing? En avril, Nintendo annoncé une série d’ajouts à venir à New Horizons. Lief, un paresseux, commençait à se présenter pour vendre des plantes. Jolly Redd, un renard, commencerait à se présenter pour vendre de l’art et vous arnaquer. Les deux seraient ajoutés à la rotation aléatoire des villageois. Une île de labyrinthe du 1er mai apparaîtrait autour du 1er mai. De plus, juin verrait l’introduction de la saison des mariages, un événement dans le jeu qui ajoutait des photographies sur le thème du mariage à l’île manifestement cultivée de Harv. Pour combler une lacune sur le marché, un petit écosystème de marchés gérés par des fans apparu sur le Web. En les visitant, vous pourriez avoir accès à une île avec des prix de navet enviables, ou même essayer de conclure des accords pour recruter un villageois souhaité. (Quoi de neuf, Raymond?) L’art imite la vie imite… New Horizons? Les fans, en masse, recréé des pochettes d’albums célèbres avec K.K. Le visage du chiot de Slider est dessiné dessus. Environ un mois après le lancement, Nintendo tranché les taux d’intérêt en jeu à des bas fonctionnellement inutiles. Un autre exemple d’art imitant la vie! Le 23 avril, la mise à jour du Jour de la Terre a été lancée. Effectivement, le marchand d’art Jolly Redd arnaqué joueurs à gauche et à droite en vendant des toiles contrefaites le même jour, Elijah Wood – oui, cet Elijah Wood – a visité l’île d’un joueur aléatoire. C’était un gentleman accompli. Peut-être pour compenser les manières rusées de Jolly Redd, les musées réels, y compris le prestigieux musée d’art du comté de Los Angeles.ont commencé à recréer des designs de leurs collections dans New Horizons, que les joueurs peuvent télécharger et afficher chez eux. Ce n’était pas aussi bon que de visiter LACMA dans le monde réel, mais comme la plupart des musées étaient fermés à l’époque, c’était un bon moyen de donner un peu d’amour à ces collections d’art.Animal Crossing: New Horizons présente de nombreux personnages, mais les fans semblaient avoir un penchant pour le dessin de personnages pour un seul: Wilbur, le pilote brusque de Dodo Airlines. Selon les réimaginations humanoïdes, Wilbur est une sorte de prise.Le 1er mai le labyrinthe du 1er mai a ouvert ses portes. C’était extrêmement facile: dans New Horizons, parmi les nombreuses autres activités banales, vous pouvez cueillir les mauvaises herbes. C’est un élément essentiel du jeu, mais en mai Les algorithmes stricts de Facebook signalé messages qui mentionnent « mauvaises herbes » ou « mauvaises herbes », réfléchissant aux termes d’une référence à la substance récréative. Les Lions de Détroit ont utilisé Animal Crossing: New Horizons pour se moquer d’autres équipes de football professionnellesLe Met Gala n’a jamais eu lieu cette année, mais cela n’a pas ralenti l’élite mondiale de la mode. Créateurs de couture et maisons haut de gamme – dont Maison Valentino et Marc freakin ’Jacobs –commencé à utiliser Animal Crossing: New Horizons, un véritable flipbook de modeChaque joueur d’Animal Crossing: New Horizons connaît et déteste la blague sur le bar. «J’ai attrapé un bar. Non, attendez, c’est au moins un C +! » En mai, le mec qui a écrit cette blague publiquement admis que lui aussi détestait çaÀ la mi-mai, six cents ans après la première mise en œuvre des restrictions relatives aux abris sur place, Nintendo a publié une vidéo apaisante de musiciens de studio jouant le thème de New Horizons.Le 18 mai, l’événement Animal Crossing: New Horizons International Museum Day a débuté. Comparé à d’autres événements en jeu, il était relativement mince. Il s’est terminé le 31 mai. a utilisé New Horizons pour recréer les séquences d’introduction d’émissions populaires. Nous avons adoré le rendu de Brooklyn 99.Un écrivain Kotaku perdu 30 $ grâce à Animal Crossing: New Horizons. Il n’en veut pas. En mai, un joueur a recréé des scènes de Spirited Away, le film d’animation de 2001, dans New Horizons.1 juin introduit la saison des mariages à New Horizons. À une époque, de nombreuses noces ont été reportées dans le monde réel Le scénariste Gary Whitta a lancé un talk-show dans le jeu appelé Animal Talking. En juin, Danny Trejo (un acteur célèbre pour son rôle dans le film d’action de 2010 Machette) s’est présenté. Une bonne chose à propos de 2020 est le fait qu’Avatar: le dernier maître de l’air – et sa suite, The Legend of Korra – sont devenus disponibles en streaming sur Netflix. Certains Animal Crossing: Nouveaux horizons joueurs recréé l’introduction de la série dans le jeu.En juin, KFC ouvert un restaurant virtuel à New Horizons.Le 1er juillet cigales essaimé Nouveaux horizons, signifiant le vrai début de l’été. Quelques jours plus tard, une mise à jour plus robuste a permis aux joueurs de nager enfin dans les marées azur de leurs îles.Trois mots: Plug anal Animal Crossing.UNE deuxième mise à jour d’été de juillet a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités au jeu, y compris des feux d’artifice, des rêves et, en éliminant un nuage qui planait sur le jeu depuis son lancement, le cloud enregistre. Mieux encore, la mise à jour a permis de trébucher: début août, Halo Infinite, le suivi très attendu de Halo 5: Guardians de 2015, a été officiellement reporté à une date non spécifiée en 2021. Patron de la Xbox Phil Spencer apparu sur Animal Talking, de tous les lieux, pour discuter du retardLe 1er septembre, signalisation pour Joe Biden et Kamala Harris, le billet présidentiel démocrate américain 2020, était mise à disposition en tant que design téléchargeable dans New Horizons. Dans d’autres nouvelles politiques, un politicien japonais a commencé et a rapidement suspendu les activités promotionnelles en jeu pour sa campagne.

G / O Media peut obtenir une commission

Et c’est là que se trouve Animal Crossing: New Horizons. Pendant des mois, le jeu a capturé le zeitgeist – même ma mère m’a posé des questions à ce sujet – mais les choses se sont sensiblement refroidies un peu depuis. Une mise à jour automnale est en cours et ne manquera pas d’introduire un feuillage photogénique. Un hiver suivra sûrement. À ce stade, il semble que New Horizons deviendra comme le cycle des saisons. C’est récurrent et fiable. Vous pouvez y penser avec affection, ou pas, mais vous n’y pensez certainement pas tous les jours. Pourquoi voudrais-tu? Il est toujours là et ne va nulle part, de toute façon.