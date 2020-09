Un nouveau mois a commencé, et pour les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons, cela signifie qu’il y a une variété de nouveaux objets à collectionner et de faune à attraper dans le jeu. En plus des glands et des pommes de pin, qui ont commencé à apparaître dans les îles de l’hémisphère nord, les joueurs du monde entier peuvent commander un autre nouvel article saisonnier à durée limitée dans le catalogue Nook Shopping.

Le nouvel article saisonnier de ce mois-ci est le panier des vendanges, un panier portable pour célébrer la fête des vendanges. Il coûte 800 cloches et sera disponible jusqu’au 30 septembre. Vous pouvez acheter l’article dans l’onglet Saisonnier du catalogue Nook Shopping.

Panier de vendanges

Au-delà du panier de vendanges, les joueurs de l’hémisphère nord peuvent désormais trouver des glands et des pommes de pin, qui peuvent être utilisés pour créer de nouvelles recettes de bricolage automnales. Vous recevrez l’une de ces recettes – la recette du petit arbre de la générosité d’un arbre – d’Isabelle lors de son annonce quotidienne lorsque vous démarrez le jeu, tandis que d’autres peuvent être trouvées dans des ballons.

Un nouveau mois signifie également de nouveaux insectes et poissons à attraper. Des grillons, des libellules rouges et bien d’autres sont apparus dans les îles de l’hémisphère nord, tandis que des abeilles, des mantes et d’autres insectes se trouvent dans les îles de l’hémisphère sud. Vous pouvez voir toute la nouvelle faune disponible dans nos guides sur les insectes et les poissons.

Bien qu’une nouvelle saison soit à nos portes, Nintendo n’a pas encore annoncé de nouvelle mise à jour de contenu pour New Horizons. La dernière mise à jour a été publiée début août et a ajouté une variété de nouvelles fonctionnalités au jeu, notamment des rêves et un festival de feux d’artifice en août. Il a également introduit la possibilité de sauvegarder vos données de sauvegarde New Horizons.

