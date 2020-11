De plus en plus de magasins numériques cherchent à offrir de nouvelles options aux joueurs pour obtenir leurs titres tant attendus et, surtout, pour se les procurer. une impressionnante bibliothèque de jeux. Mais si nous parlons du grand leader de ceux-ci, alors le nom de Steam est un nom que nous ne pouvons pas ignorer. Après tout, c’est l’un des plus anciens et des avec l’une des plus grandes communautés.

Bien sûr, son ancienneté l’amène à ne pas se faire confiance, mais peu importe le temps que cela prend, il continue d’inclure de nouvelles options afin que les utilisateurs continuent à profiter de la meilleure expérience possible. Pour cette raison, la plateforme Valve annonce l’arrivée de sa nouvelle fonction. Connu comme Test de jeu Steam, il servira aux joueurs de tester les titres avant son lancement. Bien que oui, remplissant une exigence.

Steam | Valve Corporation

Ils ne pourront pas accéder à ces jeux s’ils n’ont pas été invités par les développeurs eux-mêmes ou s’ils n’ont pas accepté leur demande. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs de donner aux joueurs la possibilité de tester leurs œuvres, de contrôler combien y ont accès, quand d’autres sont ajoutés et même quand commencer et terminer le test.

Bien sûr, les développeurs auront également le possibilité de désactiver cette option quand ils le souhaitent. Mais il s’agit sans aucun doute d’une proposition spectaculaire pour les développeurs de faire connaître leurs œuvres, y compris les petites et les grandes productions. Donner simplement cette connexion entre les développeurs et les joueurs qui offre une communication beaucoup plus étroite entre les deux parties.