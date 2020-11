Il y a quelques jours, Nintendo a montré ses dernières données financières, et la vérité est qu’elles sont très bonnes. Ces données reflètent que Nintendo Switch a déjà dépassé les 68 millions de consoles vendues dans le monde, dépassant ainsi la mythique NES. En outre, Nintendo a fourni une liste des jeux les plus vendus jusqu’à la fin du mois de septembre. Bien sûr, Mario Kart 8 Deluxe est toujours imparable en premier lieu, mais Animal Crossing: New Horizons commence à se refermer sur ses talons, avec seulement 6 mois de vie. Dans cette liste, nous avons également pu voir comment Super Mario 3D-All Stars a atteint plus de 5 millions d’exemplaires vendus en une semaine, ce qui est un succès.

Liste 2.0 des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch

Après la liste affichée il y a quelques jours, plus de données sur les ventes de jeux commencent à être affichées sur Nintendo Switch. Nintendo lui-même montre les données de certains de ses jeux, mais maintenant nous vous montrons une liste qui n’a rien à envier à celle indiquée dans les dernières données financières. Cette liste que nous vous montrons ci-dessous, reflète les ventes millionnaires de certains de leurs jeux, mais il faut mentionner que ces chiffres de vente sont jusqu’au mois de juin de ce 2020, donc aujourd’hui, ces chiffres auront changé.

1 – Super Mario Maker 2 – 5,89 millions

2 – The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 4,57 millions

3 – Commutateur 1-2 – 3,31 millions

4 – Mario Tennis Aces – 3,29 millions

5 – Kirby Star Allies – 3,15 millions

6 – Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 2,93 millions

7 – ARMS – 2,47 millions

8 – Le monde artisanal de Yoshi – 2,09 millions

9 – Pokkén Tournament DX – 1,80 million

10 – Octopath Traveler (hors Japon) – 1,68 million

11 – Captain Toad: Treasure Tracker – 1,58 million

12 – Mysterious World Pokémon: Rescue Team DX – 1,43 million

13 – Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (hors Japon) – 1,37 million

14 – Chaîne astrale – 1,14 million

15 – Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir – 1,13 million

Ici, nous avons 15 jeux qui ont dépassé le million d’exemplaires, mais si l’on ajoute la liste qu’ils ont montrée il y a quelques jours, il y a 31 jeux Nintendo qui ont atteint le million d’exemplaires vendus. D’après ce que nous voyons, la Nintendo Switch bénéficie d’une excellente santé et, espérons-le, elle continuera de le faire dans les mois à venir.

