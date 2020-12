La présentation Monde indépendant du 15 décembre 2020 nous a laissé des annonces de toutes sortes, certaines plus longues et d’autres beaucoup plus courtes. Et en parlant des plus courts, comme d’habitude, juste avant l’annonce finale, une nouvelle tournée d’indies a été présentée, dans laquelle nous avons été présentés avec plusieurs titres et leurs fenêtres ou dates de sortie. Dans les lignes suivantes, nous vous dirons quels ont été ces titres qui ont été présentés très brièvement dans la présentation!

Ce sont les titres qui ont eu leurs secondes de gloire lors de la présentation Indie World du 15 décembre 2020

Tous les titres de la présentation Indie World n’ont pas fait l’objet d’annonces de plusieurs minutes, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne méritent pas non plus leurs bonnes secondes pour nous montrer qu’ils ont beaucoup à offrir. Par conséquent, nous vous présentons ci-dessous la liste de ceux qui ont comparu lors de la dernière série de présentations, juste avant la dernière annonce:

When the Past was Around (Mojiken Studio): Arrive tout au long du 15 décembre 2020 Kosmokrats (Pixel Delusion): Arrive en mars 2021, en tant que Hoa (Skrollcat Studio) exclusive à Nintendo Switch: Arrive en avril 2021 Hazel Sky (Coffee Addict Studio): arrive en mars 2021 Trash Sailors (FluckyMachine): arrive au printemps 2021 Finding Paradise (Freebird Games): la suite de To the Moon arrive au printemps 2021

Par conséquent, si l’un de ces titres nous intéresse, la seule chose que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre patiemment, car un seul de la liste sera lancé avant la fin de cette année 2020. Et vous, l’avez-vous manqué? Gardez un œil sur quelqu’un et attendez-vous déjà avec impatience ce jour où il sera disponible en téléchargement via l’eShop de la console hybride du Big N?

