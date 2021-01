Et si le Big N plonge dans le monde des parcs d’attractions? Eh bien, quelque chose comme Monde Super Nintendo, l’espace thématique dédié principalement au plombier le plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo qui sera inauguré l’année prochaine 2021. Ainsi, de nombreuses vidéos inondent les réseaux des plus fortunés qui ont déjà pu visiter ses attractions, et l’une des La dernière vidéo que nous pouvons voir est celle consacrée à une attraction dans laquelle nous pouvons grimper sur la même Yoshi afin de visiter la région. Il est temps de montrer que nous savons mieux le contrôler que Mario!

Yoshi joue dans une attraction du Super Nintendo World

Merci à tous ceux qui ont déjà pu visiter Super Nintendo World pour que nous puissions voir à quoi ressemblera cette zone thématique, et cette fois le protagoniste a été l’attraction de Yoshi, dans laquelle nous pouvons visiter toute la zone montée sur cet être vert (mais pas exclusivement vert). C’est donc grâce à la chaîne YouTube de “Roger Rabbit” (bien qu’elle ne soit pas liée à ce personnage) que nous avons une idée de ce que sera cette balade au-dessus de Yoshi, et la vérité est qu’elle est certainement animée.

Par conséquent, nous ne pouvons qu’attendre que la situation actuelle s’améliore pour pouvoir acheter des billets pour le parc d’attractions où sera située cette zone de Super Nintendo World. Et vous, voulez-vous faire cette balade amusante?

