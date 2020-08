Depuis 2009, date de la première diffusion du Gamescom, Les joueurs ont été témoins de diverses publicités qui occupent une place dans l’histoire des jeux vidéo. Comment oublier la diffusion de la conférence de presse de Sony dans le monde virtuel de PlayStation Home, ou la présentation surprenante de Collines silencieuses avec la bande-annonce jouable de P.T. prêt à télécharger sur votre PlayStation 4.

Dans l’édition de cette année, le Gamescom il devait devenir un événement virtuel dérivé de la contingence sanitaire qui a secoué le monde, mais qui n’a pas empêché de vivre une soirée de gala pour inaugurer la prestigieuse convention européenne, chargée de multiples jeux.

Activision a clairement indiqué qu’elle était plus que prête à relever la barre graphiquement avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops, dans la nouvelle génération de consoles et aussi, il a été annoncé qu’une telle production de guerre aura différentes fins en fonction des décisions prises en mode campagne. Pour sa part, la section multijoueur offrira de nombreuses heures de plaisir comme cela se produit dans chaque épisode de cette saga vétéran.

Retourner en enfer deviendra un incontournable avec l’extension Doom Eternal: Les anciens dieux, partie I, tandis que Outriders, le nouveau titre de People Can Fly, a confirmé son lancement pour fin 2020. En revanche, le robot se bat en Remplacer 2, vous ne manquerez pas la saison de Noël et le phénomène Les gars de l’automne se prépare à commencer la deuxième saison avec différents niveaux et apparences de l’époque médiévale.

Utilisateurs de PC Ils sont de longues nappes puisqu’ils peuvent profiter d’un grand nombre d’expériences parmi lesquelles la violence et l’humour Simulateur de chirurgien 2, parcourez diverses civilisations avec la stratégie de Âge de Empires III Édition définitive, et plongez-vous dans une nouvelle aventure de jeu de rôle avec World of Warcraft: Shadowlands.

Arts électroniques montré avec style Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà, une proposition de réalité virtuelle pour Oculus Rift dirigé par Respawn Entertainment – dirigé par Vince Zampella – et Peter Hirschmann, réalisateur et auteur original du premier titre de cette franchise. Les amateurs de VR recevront également une adaptation basée sur la série animée de Sam et max, ce qui devrait nous fournir plus de détails au fil du temps.

L’univers créé par George Lucas ne sera pas seulement recréé dans Star Wars: Escadrons, sinon quoi Les sims 4 recevra l’extension Voyage à Batuu, situé dans les attractions Star Wars des parcs à thème Walt Disney. N’oublions pas non plus que les utilisateurs de Nintendo Switch pourront créer leur propre complexe de divertissement avec la version finale de Évolution du monde jurassique.

La démo jouable de Ratchet & Clank: Rift Apart pour Playstation 5 laissé de bons sentiments et révèle une pincée du saut générationnel qui est juste autour du coin. De la même manière, les premiers mois de 2021 offriront de nombreuses heures de plaisir avec des premières telles que Petits cauchemars II ou le renouvelé Lego Star Wars: La saga Skywalker.

À l’horizon, des propositions intéressantes telles que Inconnu 9: Éveil et le redémarrage de Dragon Age, dont seuls une cinématique et un journal de développement ont été publiés, sans montrer aucun gameplay. Des productions innovantes et risquées dans le secteur indé, comme 12 minutes et Abattre donnera plus de variété au catalogue des développeurs indépendants.

La fin de l’année et le premier trimestre de ce qui suit offriront de belles aventures à la communauté des joueurs, et bien que beaucoup d’entre eux soient des suites ou des projets originaux, il y aura toujours des clins d’œil au passé, comme le retour de Turrican à travers une compilation qui arrivera sur le marché pour célébrer son trente anniversaire.

*** En plus de ma participation hebdomadaire à Atomix, je vous invite à écouter chaque mercredi à 21h00, un nouvel épisode de JC Gaming sur Instagram Live (@iamjosecelorio), pour parler d’anecdotes de la communauté des joueurs, nouvelles de l’industrie, et bien sûr montrer quelques jeux ***