Le tireur de Treyarch recevra une mise à jour au milieu de sa première saison.

Les joueurs du dernier opus de la saga Call of Duty, le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War, ont de la chance. Treyarch, le studio en charge du jeu vidéo, a annoncé qu’il introduirait un nouvelle mise à jour chargé de contenu. Le titre s’avère être un succès et a en fait établi un nouveau record de ventes numériques dans la franchise.

CoD Black Ops Cold War recevra le 14 janvier cette mise à jour de mi-saison et le plus gros ajout sera probablement la nouvelle carte Fireteam “massive”, Sanatorium. Un nouveau mode de jeu Fireteam sera également ajouté, le mode Dropkick 6v6. Dans celui-ci, nous devrons nous battre “pour le contrôle du codes nucléaires“, et nous pouvons le faire sur la nouvelle carte.

En plus de autres modes de jeu, l’autre grande partie de la mise à jour sera appréciée par les utilisateurs de PS4 et PS5, car elle affecte le mode zombie Onslaught. Le nouveau mode arrive dans le jeu Coudé, où “chaque zombie tué réinitialise le compte à rebours jusqu’à ce que vous soyez parti.” De plus, dans ce mode zombies, le Carte de raid.

Cette première saison a également marqué le début de la l’intégration entre ce titre et Call of Duty: Warzone. La réalité est que la franchise de tireurs continue d’être un succès auprès des joueurs, générant 3 milliards de dollars l’année dernière. Si vous êtes intéressé par ce dernier opus, mais que vous ne savez pas si le jeu est fait pour vous, nous vous recommandons de rappeler notre analyse.

