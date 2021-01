Le lancement le plus important pour les premiers mois de 2021 sur Nintendo Switch se trouve dans Monster Hunter Rise, le dernier opus de la prestigieuse série Capcom. Le prochain 26 mars L’interdiction sera ouverte afin que les fans de la série puissent se lancer dans un nouveau monde de chasse. Et pour préparer le terrain, la société nous a promis de nouveaux détails et des informations de démonstration pour aujourd’hui 7 janvier. La présentation vient de se terminer et, bien entendu, elle n’a pas été courte.

Nouveaux et anciens monstres

Monster Hunter Rise continue d’ajouter de nouveaux monstres à ses rangs, et pas si nouveaux aussi. Diverses créatures apparues pour la première fois dans d’autres titres reviendront une fois de plus. Grand Baggi et Lagombi ce seront les monstres idéaux pour commencer, affronter plus tard le terrible Khezu, le beau Mizutsune, le froid Barioth et le féroce Tigrex.

Mais nous nous concentrons sur les deux nouveaux monstres présentés dans la présentation. Le premier que nous connaissons déjà pour être le représentant de Monster Hunter Rise: Magnamalo, une créature à la peau aussi résistante qu’une armure et capable de générer du feu pour vaincre ses rivaux. La nouveauté est la redoutable Goss harag, une créature redoutable qui habite les îles gelées (nom de travail) et peut générer des lames de glace pour combattre.

Allez, monstre!

Pensiez-vous que le chordopter (anciennement appelé cable-bug) et les Canynes étaient les seules nouveautés du titre? Et si nous avions quelque chose qui mélangeait les deux concepts? Nous l’avons:la monture monstre! Pendant le combat contre un monstre, nous pouvons utiliser le cable-bug pour créer des rênes avec lesquelles attaquer le monstre et le contrôler pendant un moment. Cela nous permettra de pouvoir endommager d’autres monstres avec leurs attaques redoutables, voire de les faire entrer en collision avec les murs pour gagner un avantage.

Mais tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Tout d’abord, cette option ne sera pas disponible depuis le début, mais nous devrons répondre à certaines exigences (pour l’instant inconnues) pour l’activer. Plus tard, lors de la chasse, il faut recourir à des attaques aériennes ou à des attaques cordoamarre (les techniques spéciales de chaque arme) pour l’affaiblir et activer cet état. Cela peut également être réalisé en faisant combattre des monstres ou en utilisant la faune locale.

Notre base d’opérations et nos collègues

Le village de Kamura a toutes sortes d’installations et de personnages divers avec lesquels nous affronterons la frénésie. Les jumeaux Hinoa et Minoto nous proposent respectivement les missions Village et Gathering Room; Iori dirigera nos camarades; Kogarashi est responsable de l’équipe “miaurcenarios”; Rondine sera le marchand de l’Argosy et Hojo est le maître de la guilde.

En termes de zones, en dehors du village de Kamura, nous aurons également la salle de réunion typique pour le mode multijoueur, la zone d’entraînement pour améliorer notre équipe, la place des camarades où nous pouvons gérer nos camarades … et une nouvelle zone d’entraînement dans le que nous pouvons pratiquer nos mouvements contre une gigantesque marionnette Tetranadon.

Même ainsi, il existe de nombreux mystères non résolus pour le moment. Dans la présentation, on nous promet que plus tard, nous connaîtrons en profondeur Frenzy, un autre des piliers de Monster Hunter Rise.

Version de démonstration

Et nous arrivons au plus attendu … Quand pouvons-nous essayer Monster Hunter Rise? Eh bien, très bientôt, car il sera disponible à partir de 8 janvier (Nous ne connaissons pas l’heure précise, mais cela pourrait être juste à minuit, heure espagnole) et il sera disponible en téléchargement jusqu’au 1er février à 9h (Heure espagnole).

Cette démo comprendra quatre missions différentes. Deux d’entre eux sont des tutoriels pour apprendre les bases du cordoptère et de la monture monstre, tandis que les deux autres seront une mission pour débutant contre Great Izuchi et une mission de niveau intermédiaire contre Mizutsune. Ces missions peuvent être jouées aussi bien en mode solo que par communication locale et en ligne, et nous aurons à notre disposition les 14 armes différentes pour les tester.

Cependant, cette démo a limitations très importantes. Pour le mode solo et multijoueur local, nous ne pourrons jouer aux missions débutant et intermédiaire que 30 fois au maximum, après quoi nous ne pourrons pas accéder à ces missions ou à celles du tutoriel. En ce qui concerne le multijoueur en ligne, nous pouvons jouer autant que nous voulons jusqu’au 1er février à 9 heures (heure espagnole), date à laquelle la démo est retirée de l’eShop.

De nombreux détails et informations pour Monster Hunter Rise, un titre qui sera une belle évolution pour la franchise. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir et dans NextN nous vous les montrerons dès leur arrivée.

