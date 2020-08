Le magazine japonais de jeux vidéo Nintendo Dream dévoilera un jeu Switch « qui plaira à tous » dans son prochain numéro de septembre. Cette information a été taquinée dans sa dernière édition ce mois-ci.

La source – Nintendo Everything – souligne que « si le contexte de Nintendo Dream indique qu’il s’agit d’une seule annonce, le japonais ne fait pas facilement la distinction entre le pluriel et le singulier ». C’est tout ce qui a été taquiné jusqu’à présent – alors qu’est-ce que cela pourrait être? Un jeu, ou peut-être plus? Il se trouve également qu’il y a un certain anniversaire qui a lieu au mois de septembre – d’accord, nous allons nous arrêter maintenant!

En dehors de ce teaser, le magazine a annoncé qu’il publierait une interview avec le doubleur japonais de Claude de Fire Emblem: Trois maisons.

Nous avons entendu des magazines exagérer des annonces dans le passé comme celle-ci. Une occasion qui vient immédiatement à l’esprit est quand Famitsu a taquiné un scoop «révolutionnaire» lié à Sega qui a fini par être un service / plate-forme d’arcade uniquement au Japon connu sous le nom de «Fog Gaming». En d’autres termes, essayez de ne pas être trop excité – et pour autant que nous en sachions, cette révélation peut être partagée plus tôt que prévu.

Si nous entendons ou voyons autre chose concernant ce jeu Switch que Nintendo Dream taquine, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Qu’aimeriez-vous voir et que pensez-vous que cela pourrait être? Faites une supposition sauvage ci-dessous.