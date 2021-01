Observer les coins les plus reculés de la planète, où la main de l’être humain n’a pas été déployée, permettant à la nature de se montrer dans toute sa splendeur, peut être une activité des plus excitantes: voir comment les autres animaux se comportent dans la solitude, découvrir leur modèles de comportement, comment ils se rapportent à leur propre espèce et aux autres avec lesquels ils partagent l’espace de vie … Et c’est précisément ce que les développeurs indépendants Joon, Pol, Muutsch, Char & Torfi nous proposent avec l’éditeur Noodlecake, à à travers Des noisettes, le projet qui a résulté de leur travail commun, un titre qui ne ressemble à beaucoup d’autres, nous amenant à faire l’expérience de certains des défis auxquels sont confrontés ceux qui se sont spécialisés professionnellement dans le observation de la nature. La date de sortie de ce jeu unique, qui nous emmène dans la forêt de Melmoth, pour enquêter sur le comportement mystérieux des écureuils insaisissables, est la prochaine 4 février sur la console hybride.

Bande-annonce Nuts (Nintendo Switch)

Un mystère de surveillance solo dans une forêt isolée: enregistrez les écureuils, rapportez vos découvertes … et découvrez le secret que ces curieuses créatures cachent dans Nuts. Préparez votre caravane, allumez le GPS, dépliez la carte et entrez dans la forêt de Melmoth. En tant que chercheur novice sur le terrain, vous devrez installer des caméras le jour et regarder des enregistrements la nuit pour suivre les mouvements des écureuils insaisissables. Où cachent-ils leurs noix? Quels itinéraires mystérieux suivent-ils? Et pourquoi se comportent-ils si étrangement? Il comprend

Dynamique de jeu basée sur la surveillance et le suivi

Histoire immersive avec un excellent doublage

Des graphismes audacieux et des effets sonores impressionnants plongent le joueur dans une forêt pleine de vie ORGANISEZ VOS CAMÉRAS

Les consignes de votre mission vous donneront le point de départ, mais ce sera vous qui devrez décider de la disposition optimale de l’équipement par essais et erreurs. Explorez les merveilles et les mystères de l’énigmatique forêt de Melmoth tranquillement le jour, jusqu’à la tombée de la nuit … ANALYSEZ LES ENREGISTREMENTS

… Lorsque vous pourrez revoir tous les enregistrements que vous avez obtenus dans votre centre de contrôle improvisé. Parcourez les images pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour mener à bien la mission et envoyez des preuves à votre chef, le Dr Nina Scholz, à l’institut de recherche. Avec vous deux dans le cas, vous pourrez peut-être savoir ce qui se passe … Voir également ALLONS-Y

Vous êtes un petit rouage dans les efforts de recherche inlassables de l’Université Viago. Vous avez été envoyé vivre seul dans une petite caravane dans la forêt de Melmoth. Votre mission? Découvrez où nichent les écureuils locaux et ce qu’ils font.

