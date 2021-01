Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nvidia a organisé un événement spécial pour le CES 2021, au cours duquel il a partagé diverses nouvelles avec la communauté. Celui qui a le plus attiré l’attention a été la révélation de la RTX 3060, une carte graphique qui est un point d’entrée pour le lancer de rayons et est moins chère qu’une console de nouvelle génération.

La RTX 3060 est une carte qui sera mise en vente avant la fin du mois de février et sera offerte en échange de 329 $ USD. Cela en fait le matériel le moins cher de la gamme RTX 30 de Nvidia et l’une des alternatives les moins chères pour entrer dans le monde du lancer de rayons. C’est également moins cher qu’une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, des consoles au prix de 499 $.

Comme vous pouvez l’imaginer, le RTX 3060 a la puissance de la microarchitecture Ampère et sa puissance est inférieure à celle du RTX 3060 Ti. Cela signifie qu’il est conçu pour les personnes qui souhaitent profiter de jeux 1080p, tout en profitant des avantages de la nouvelle architecture.

Selon Nvidia, le RTX 2060 est capable d’exécuter des titres tels que Watch Dogs: Legion et Cyberpunk 2077 à un peu plus de 60 images par seconde avec le support du Deep Learning Super Sampling. Ce niveau de performance peut être atteint avec certains effets de lancer de rayons activés.

Cela signifie que le RTX 3060 surpasse le RTX 2060, le point d’entrée de la génération précédente de Nvidia. Il contient également beaucoup plus de puissance que la GTX 1060, en particulier pour exécuter des titres avec lancer de rayons.

Quelles sont les fonctionnalités du RTX 3060?

Si vous êtes intéressé par plus de détails techniques, sachez que le RTX 3060 sera équipé de 3584 cœurs CUDA; une vitesse d’horloge de (GHz) et une bande passante de 192 bits.

Ce qui se démarque, c’est que le RTX 3060 a 50% de mémoire vidéo en plus que certains de ses grands frères. Pour vous donner une idée, il dispose de 12 Go de RAM GGDR6, tandis que le RTX 3060 Ti et le 3070 ont 8 Go. Cela compensait vraisemblablement le moins de cœurs.

Comparaison entre le RTX 3060 Ti et le RTX 3060

