Le géant du matériel Nvidia a dévoilé sa nouvelle gamme de cartes graphiques de raytracing RTX.

Dans une émission hier (mardi 1er septembre), le PDG Jensen Huang (photo) a révélé la série GeForce RTX 30, qui affiche apparemment le double des performances et environ deux fois l’efficacité énergétique de la série RTX originale de GPU.

L’exécutif a montré trois GPU; le RTX 3080 haut de gamme, qui coûte 699 $ et est conçu pour les jeux 4K. Le RTX 3070 coûte 499 $ – et semble cibler les gens normaux – tandis que le RTX 3090 surpuissant n’a pas d’étiquette de prix dans le billet de blog de Nvidia (jamais bon signe) et peut jouer à des jeux à 60 images par minute. -second à une résolution ridicule de 8K.

Huang a également annoncé un tas de logiciels. Nvidia Reflex, par exemple, qui mesure et optimise la latence des joueurs professionnels dans les jeux de compétition. Nvidia Machinima, quant à lui, permet aux gens de créer plus facilement des histoires dans les jeux vidéo. Enfin, l’application Broadcast alimentée par l’IA permet aux utilisateurs de diffuser facilement de l’audio et de la vidéo de haute qualité.

« Le GPU a révolutionné l’infographie moderne », a déclaré Huang.

«J’ai hâte d’aller de l’avant 20 ans pour voir ce que RTX a commencé. Dans ce futur, GeForce est votre holodeck, votre vaisseau spatial à la vitesse de la lumière, votre machine à remonter le temps », a déclaré Huang. «Dans cet avenir, nous regarderons en arrière et réaliserons que cela a commencé ici.»

La gamme de cartes graphiques RTX a été initialement dévoilée en 2018 avec les GPU 2070 et 2080. Cela est arrivé juste une semaine après que Nvidia a révélé sa nouvelle architecture Turing, conçue pour le raytracing et l’apprentissage automatique.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71486/nvidia-reveals-geforce-rtx-30-line-of-gpus/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));