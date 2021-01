Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces derniers mois, Nvidia a surpris la communauté des joueurs avec des cartes graphiques vraiment puissantes. Maintenant, la société a fait exactement le contraire, en offrant une carte graphique très bon marché, mais dont vous ne voudrez peut-être pas en raison de sa faible puissance.

Il s’agit de la Nvidia GeForce GT 1010, un graphisme que la société a annoncé sans fanfare, simplement en le proposant sur son site internet. Il s’agit d’une carte graphique de petite taille et à faible consommation qui remplacera la populaire GT 710.

La GeForce GT 1010 est basée sur l’architecture Pascal et dispose de 256 cœurs CUDA, d’une vitesse de base de 1228 MHz, de 2 Go de mémoire VRAM de type GGDR5 et de sorties HDMI et DVI.

Quel est l’attrait de la Nvidia GT 1010?

Il faut savoir que la GeForce GT 1010 n’est pas une carte faite pour les jeux. Si vous cherchez quelque chose comme ça, vous devez consulter certains des membres de la famille RTX 30, qui offrent des options variées pour différents budgets.

Mais alors pourquoi quelqu’un veut-il une carte graphique comme la GT 1010? Cela peut être intéressant pour ceux qui souhaitent créer un mini PC à faible consommation d’énergie capable de lire des vidéos 4K. Il peut également être utilisé pour les ordinateurs sans graphiques intégrés qui seront utilisés pour le travail ou les émulateurs.

Le grand attrait de la GT 1010 est qu’elle aura un prix très bas. Pour le moment, Nvidia n’a pas détaillé de quoi il s’agit, mais il devrait se situer autour de 50 USD. Sa date de sortie est également inconnue.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la Nvidia GeForce GT 1010? Êtes-vous intéressé par un produit comme celui-ci? Dites le nous dans les commentaires.

