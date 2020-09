La société de puces Arm a été vendue au géant du graphisme et du matériel Nvidia.

L’entreprise a été vendue par la banque japonaise Softbank dans le cadre d’un accord qui valorisait Arm à 40 milliards de dollars. Nvidia a déclaré qu’Arm resterait dans son Cambridge natal, ce qui devrait apaiser les craintes que le spécialiste du GPU délocalise ces emplois à l’étranger. La société graphique a également annoncé qu’elle étendrait la présence d’Arm à son siège actuel.

Softbank a racheté Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars. L’accord a eu lieu après le référendum sur l’UE, qui a vu le Royaume-Uni voter en faveur de la sortie de l’Union européenne, la livre ayant fortement chuté. En conséquence, l’achat était une sorte de vol pour la banque japonaise.

Arm est le leader du marché des processeurs pour téléphones mobiles et tablettes, tandis que Nvidia est le leader du secteur des processeurs graphiques. Il s’agit d’un achat sismique qui donne définitivement à l’entreprise un avantage global.

«L’IA est la force technologique la plus puissante de notre temps et a lancé une nouvelle vague d’informatique», a déclaré le patron de Nvidia, Jensen Huang (photo).

« Dans les années à venir, des milliards d’ordinateurs exécutant l’IA créeront un nouvel Internet des objets qui sera des milliers de fois plus grand que l’Internet des gens d’aujourd’hui. Notre combinaison créera une entreprise fabuleusement positionnée pour l’ère de l’IA.

«Simon Segars et son équipe d’Arm ont bâti une entreprise extraordinaire qui contribue à presque tous les marchés technologiques du monde. En associant les capacités de calcul IA de Nvidia au vaste écosystème du processeur d’Arm, nous pouvons faire progresser l’informatique du cloud, des smartphones, des PC, des voitures autonomes et de la robotique, à la pointe de l’IoT, et étendre l’informatique IA à tous les coins du globe.

«Cette combinaison présente d’énormes avantages pour les entreprises, nos clients et l’industrie. Pour l’écosystème d’Arm, cette combinaison dynamisera la capacité de R&D d’Arm et étendra son portefeuille IP avec la technologie GPU et IA de pointe de NVIDIA.

«Arm restera basé à Cambridge. Nous allons développer ce site formidable et construire un centre de recherche sur l’IA de classe mondiale, soutenant les développements dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la robotique, des voitures autonomes et d’autres domaines. Et, pour attirer des chercheurs et des scientifiques du Royaume-Uni et du monde entier pour mener des travaux révolutionnaires, NVIDIA construira un supercalculateur d’IA de pointe, alimenté par des processeurs Arm. Arm Cambridge sera un centre technologique de classe mondiale. »

Le président et PDG de Softbank, Masayoshi Son, a ajouté: «Nvidia est le partenaire idéal pour Arm. Depuis l’acquisition d’Arm, nous avons honoré nos engagements et investi massivement dans les ressources humaines, la technologie et la R&D, développant ainsi l’activité dans de nouveaux domaines à fort potentiel de croissance. Unir nos forces avec un leader mondial de l’innovation technologique crée de nouvelles opportunités passionnantes pour Arm. Il s’agit d’une combinaison convaincante qui projette Arm, Cambridge et le Royaume-Uni à l’avant-garde de certaines des innovations technologiques les plus passionnantes de notre temps et c’est pourquoi SoftBank est ravi d’investir dans le succès à long terme d’Arm en tant qu’actionnaire majeur de Nvidia. Nous sommes impatients de soutenir le succès continu de l’entreprise combinée. »

Pendant ce temps, le patron d’Arm, Simon Segars, a ajouté: «Arm et Nvidia partagent la vision et la passion que l’informatique omniprésente et économe en énergie aidera à résoudre les problèmes les plus urgents du monde, du changement climatique aux soins de santé, de l’agriculture à l’éducation. La réalisation de cette vision nécessite de nouvelles approches du matériel et des logiciels et un engagement à long terme dans la recherche et le développement. En réunissant les forces techniques de nos deux entreprises, nous pouvons accélérer nos progrès et créer de nouvelles solutions qui permettront à un écosystème mondial d’innovateurs. Mon équipe de direction et moi sommes ravis de rejoindre Nvidia afin que nous puissions écrire ce prochain chapitre ensemble. »

