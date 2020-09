Le géant du matériel graphique Nvidia a présenté des excuses à la suite de l’arrivée de sa nouvelle carte RTX 3080 sur les tablettes.

Dans un article de blog, la firme l’a décrit comme « à la fois le meilleur lancement de GPU et le plus frustrant » après que la demande ait vraiment dépassé l’offre. Nvidia a déclaré avoir vu quatre fois plus d’utilisateurs sur son site que sa version précédente, 10 fois le pic de requêtes Web par seconde et plus de 15 fois le nombre de clics vers les partenaires.

La société a déménagé sa vitrine dans un nouvel emplacement pour offrir une meilleure protection contre les robots et les revendeurs qui ont affecté la plate-forme à ce jour. Nvidia a également promis d’augmenter la sécurité afin d’empêcher les bots d’acheter des GPU.

« Nous avons une grande offre – mais pas pour ce niveau de demande », a écrit Nvidia.

«Il est typique que la demande initiale dépasse l’offre pour nos nouveaux GPU. Notre réseau mondial de partenaires fait de son mieux pour offrir les nouveaux GPU aux plus de 100 millions de joueurs GeForce dans le monde. Notre philosophie a toujours été de mettez les dernières technologies entre les mains des joueurs le plus rapidement possible. Alors que nous nous efforçons de construire plus de GeForce RTX 3080, nous vous suggérons de ne pas acheter auprès de revendeurs opportunistes qui tentent de profiter de la situation actuelle. «

Nvidia a dévoilé la gamme de cartes graphiques RTX 30 début septembre. Depuis lors, la société a racheté le fabricant de puces britannique Arm dans le cadre d’un accord controversé.











