Bandai Namco est prêt à surprendre les joueurs. Comment? Offrir des petits cauchemars par surprise. La raison de cela? Une façon de préparer les joueurs à l’arrivée de sa suite, qui se confirme pour le mois de février. Donc, avec l’intention que les joueurs se préparent, même ceux qui n’ont pas essayé cette belle proposition à ce jour.

Bien que cette proposition ait été divulguée des heures avant la confirmation de Bandai Namco, il est enfin possible de demander notre copie de Little Nightmares pour Steam. Bien sûr, c’est la version standard du jeu et que nous pouvons obtenir sans aucun frais. Nous avons simplement besoin d’un compte dans la boutique Bandai Namco pour pouvoir traiter cette demande.

Petits cauchemars | Bandai Namco

Bien sûr, si vous trouvez qu’il est difficile pour vous de demander votre copie ou que cela prend du temps pour obtenir le code dans votre email, Tu ne dois pas t’inquiéter. Actuellement les serveurs de pages ont des problèmes, mais il sera possible de demander la copie sans problème majeur. Bien sûr, sachez que cette version n’inclut pas le season pass Secrets of the Maw, qui ajoute trois contenus supplémentaires.

En attendant, nous vous rappelons que Little Nightmares est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. D’autre part, nous vous rappelons que sa suite, Petits cauchemars 2, a son lancement prévu pour le 12 février de cette année, étant confirmé pour PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X. Une proposition qui, malgré l’innocence qu’elle reflète, peut vraiment être terrifiant.