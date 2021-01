Un code de jeu à utiliser sur Steam, disponible uniquement sur le portail européen de l’entreprise.

Les mercredis il n’est jamais facile de se lever tôt. Vous êtes aussi loin du week-end précédent que du prochain, et votre tête ne pense qu’à ce vendredi après-midi tant attendu pour déconnecter. Mais quand le matin commencer avec des jeux gratuits, et ce sont aussi des titres de qualité, l’un d’eux rend votre journée plus lumineuse. Le fait est que, pour une raison quelconque, le magasin européen de Bandai Namco Vous pouvez maintenant obtenir Little Nightmares gratuitement sur votre version PC, avec un code à utiliser sur Steam.

Découvert, et partagé, d’abord par le compte Wario64 sur Twitter, toujours à la recherche d’offres, le portail Bandai Namco propose actuellement le jeu de Studios Tarsier Gratuit dans sa version PC, exclusivement pour le portail en Europe de la compagnie. Vous pouvez accéder à la liste des jeux à partir de ce lien, sélectionner l’édition standard de Little Nightmares pour PC et ajouter le jeu au panier, ce qui nous permettra “l’acheter” pour 0 euros pendant que cette offre dure.

Ce qui est certain, c’est que Bandai Namco n’a pas annoncé aucune promotion pour le moment, bien que plusieurs utilisateurs confirment dans leurs réponses à Wario64 qu’ils ont obtenu un code gratuit pour le jeu grâce à lui. Cependant, au moment de la rédaction de cette nouvelle, les serveurs du magasin de Bandai Namco a donné une erreur lors du traitement de l’achat, probablement en raison de la charge élevée d’utilisateurs qui y accèdent, et il est toujours possible que le jeu soit répertorié comme “gratuit” est due à une erreur informatique et pas une vraie offre.

Le fait est que vous ne perdez rien en essayant de le réclamer tant qu’il est disponible gratuitement pour PC, alors n’hésitez pas à le faire tant que l’offre dure. Nous vous rappelons, en dehors des ordinateurs, que Little Nightmares est également disponible gratuit sur xbox ces jours-ci, car il s’agit de l’un des jeux d’or de janvier. Si vous n’avez jamais tenté cette aventure qui attend sa suite, nous vous invitons à mieux la connaître grâce à notre analyse Little Nightmares.

