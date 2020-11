Une curieuse proposition de stratégie minimaliste, disponible gratuitement cette semaine.

Les jeux gratuits sont toujours une joie, et cette semaine, Kingdom: Classic est disponible gratuitement via Humble magasin. On parle du jeu original ‘Kingdom’ de 2015, et non de sa version Kingdom: New Lands publiée en 2016, un jeu de Stratégie 2D définie à l’époque médiévale, avec une proposition simple en apparence mais qui cache une certaine profondeur.

Il sera disponible gratuitement jusqu’au 9 novembreDans le royaume nous incarnons le roi ou la reine d’un territoire, avec pour objectif de développer les terres, de protéger ses frontières, de gagner la fidélité des sujets et de faire prospérer le royaume. Bien sûr, il y aura aussi affronter de dangereuses créatures nocturnes qui cherchent à voler nos pièces et à explorer les mystères cachés dans les bois pour découvrir des artefacts qui aident notre royaume.

Comme nous l’avons mentionné au début, Kingdom: Classic est disponible gratuitement via le Humble Store, et vous pouvez l’obtenir via ce lien. Sera disponible jusqu’au lundi 9 Novembre, alors n’oubliez pas de le réclamer avant la date. Au-delà de ce jeu et de son extension, vous connaissez peut-être plus le nom de Kingdom: Two Crowns, le dernier opus de la série qui a reçu cette année une extension gratuite inspirée de Bloodstained.

