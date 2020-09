La société française est toujours prête à nous surprendre et à nous donner une excellente nouvelle aux joueurs. A cette occasion, ils ne se limitent pas uniquement à annoncer les grandes œuvres que nous attendons, comme l’arrivée de Assassin’s Creed Valhalla, mais parmi leurs propositions, ils nous surprennent avec de nouveaux jeux qui pour pouvoir ajouter à notre catalogue, tout comme cela s’est produit pendant la détention.

Si vous souhaitez ajouter un nouveau jeu de tir à votre collection, sachez qu’Ubisoft offre The Division pour une durée limitée. Cet ouvrage sera disponible à partir d’aujourd’hui 1er septembre jusqu’au 8 septembre à 10 heures du matin. Bien sûr, si vous le téléchargez à ce moment-là, le jeu sera totalement à vous pour toujours, en jouant quand vous le souhaitez et sans avoir à payer plus tard.

Son histoire est une proposition intéressante dans laquelle nous sommes confrontés à une crise causée par un virus, une variation de la variole qui a été transmise par les billets d’un dollar qui ont circulé à New York. À partir de ce moment, l’endroit a été mis en quarantaine et, faisant partie de la Strategic Homeland Division, c’est à notre tour de remédier.

La Division est actuellement disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Sa proposition est la plus intéressante pour les joueurs, d’autant qu’elle contient les éléments les plus marquants du genre RPG. De cette façon, nous avons devant nous une proposition qui est non seulement intéressante, mais aussi vraiment amusante que, à ce moment, vous pouvez obtenir totalement gratuitement pour PC.