Le 13 décembre est déjà passé et avec lui l’occasion de se rendre dans un magasin de JEU pour obtenir Zarude, cette créature particulière, dans Pokémon Sword and Shield. Je pense que nous conviendrons que distribuer une créature unique de cette manière au milieu d’une pandémie mondiale n’était pas l’idée la plus sûre au monde et il y a sûrement beaucoup de gens qui n’ont pas eu leur Zarude parce que «quitter la maison pour aller dans un magasin pour attraper un Pokémon ne vaut pas le risque ». Si vous faites partie de ces personnes qui n’ont pas pu mettre la main sur votre singe en colère, ne vous inquiétez pas, car il existe un moyen beaucoup plus simple de le saisir sans laisser le brasier à la maison.

Le Coaches Club vous offre un Zarude à souscrire avant le 18 décembre

Obtenir un Zarude est aussi simple que de s’inscrire ici et d’accepter les notifications par e-mail du Pokémon Trainer Club. Mais quel est l’inconvénient? Quoi Il doit être avant le 18 décembre! Ne réfléchissez pas à deux fois ou cette occasion unique sera manquée. Une fois que vous êtes abonné, la prochaine étape est assez facile, il vous suffit d’attendre jusqu’en janvier 2021, date à laquelle le Pokémon Trainers Club enverra les codes pour obtenir Zarude dans Pokémon Sword and Shield. En guise de limitation supplémentaire, vous ne pouvez recevoir qu’un seul code pour chaque copie de Pokémon Sword ou Shield que vous possédez.

Je l’ai dit, ne le laissez pas un autre instant et abonnez-vous à ce lien sinon vous le regretterez.

Source: Communiqué de presse de Best Vision

