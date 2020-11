Un groupe de moddeurs a créé une proposition originale avec deux des sagas Nintendo les plus légendaires.

En l’absence de StarFox, une de ces franchises que Nintendo a un peu oubliées, il y a de l’espoir pour les moddeurs et leurs créations. Il y en a beaucoup de ce style, mais certains d’entre eux sont particulièrement frappants. Pouvez-vous imaginer un jeu de la saga avec Fox McCloud basé sur le genre roguelite? Eh bien, c’est possible.

Kaze Emanuar et Zel, deux vétérans du monde des mods, ont montré le projet StarFox 64: Survie. Fondamentalement, le jeu place le bon vieux Fox sur une planète extraterrestre après que son vaisseau spatial a été endommagé sur une planète pleine de dangers, dans le but de survivre 30 nuits, en évitant les dangers qui sont dans le lieu, dans une aventure. survie avec toutes les lettres comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne cet article.

StarFox et Ocarina of Time se combinent dans un jeu de mécanique rogueliteComme vous avez pu le déduire à la fois du 64 du titre et de l’apparence, le mod est basé sur un autre classique intemporel de Nintendo tel que The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bien que le protagoniste soit Fox, à la fois l’interface et les commandes et le style de jeu Cela ressemble plus à celui de l’un des opus les plus vénérés de la série avec Link. À tel point qu’il a même les contenants de cœur de la saga Zelda.

Le jeu peut être téléchargé à partir de maintenant et vous pouvez voir de première main ce que cet hybride particulier de deux des Les sagas les plus appréciées de Nintendo. La description de la vidéo sur YouTube montre les étapes à suivre et, comme elle joue à la limite du droit d’auteur, il est recommandé de ne pas tarder.

En savoir plus: Nintendo et Mod.

