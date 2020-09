La suite du professeur Lupo et de ses Horrible Pets s’apprête à descendre sur l’eShop de la console hybride, avec l’aide du développeur indépendant Beatifun Games, également connu pour avoir sorti d’autres titres comme le sombre Nihilumbra. Suivant les traces de son prédécesseur, il arrive Professeur Lupo: Océan, avec nouveau puzzles basés sur une perspective aérienne et une carte quadrillée, suite à une nouvelle histoire qui nous place à l’intérieur d’un navire sous-marin plein de monstres échoués au fond de la mer, et sans même savoir qui nous sommes. Nous avons devant nous des énigmes et des mini-jeux difficiles et mortels utilisant le flux et les courants de l’eau à notre avantage, devant trouver tous les documents cachés dans chaque niveau pour améliorer nos capacités à résoudre des énigmes. Pour le moment, ce titre n’a pas de date de sortie exacte, bien qu’il soit prévu pour le dernière partie de 2020Pour l’instant, nous avons sa bande-annonce intrigante à regarder:

Professeur Lupo: Ocean Trailer (Nintendo Switch)

Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine, mais tout est inondé… Vous êtes au fond de l’océan! L’ordinateur de bord insiste pour vous assigner beaucoup de tâches pour pouvoir réparer le vaisseau et dit que vous êtes un… Clone? L’aventure ne fait que commencer! Bienvenue dans Professor Lupo: Ocean, l’épilogue du Professeur Lupo et de sa saga Horrible Pets. À la fin du jeu original, nous avons laissé nos héros au début d’un long voyage. Cinq mille ans plus tard, la station spatiale Aurora a atteint sa destination. Comment il a fini par couler sous l’eau et ce qui est arrivé à tout l’équipage est quelque chose que Clone, notre nouvelle héroïne, devra découvrir. Professeur Lupo: Ocean est un jeu de puzzle et d’aventure en 2D où la narration joue un rôle clé. Nous récupérons la jouabilité du premier jeu et ajoutons un nouvel élément: l’eau, qui sera indispensable et interagira avec tous les éléments du jeu. Points clés:

– 40 nouveaux niveaux

– Ro, le Fúrax, un personnage sympathique qui vous aidera pendant l’aventure

– Apprenez les comportements des nouveaux extraterrestres

– Des rebondissements qui vous connecteront avec le jeu original Voir également Serez-vous capable de vous échapper?

