Le progéniteur de réalité virtuelle Oculus a reçu un tout nouveau nom de la part de sa société mère, Facebook.

Dans un article sur le [email protected] blog, l’entreprise a révélé qu’Oculus était en train d’être renommé Facebook Reality Labs. C’est là que les activités AR et VR de l’entreprise seront désormais basées. Le géant des médias sociaux a également mis son nom sur l’événement Oculus Connect de la société, désormais appelé Facebook Connect. Le prochain spectacle aura lieu le 16 septembre.

« Ensemble, la RA et la RV vont changer notre façon de travailler, d’interagir et de jouer, avec de nouveaux cas d’utilisation que nous n’avons même pas commencé à imaginer », a écrit le responsable de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth.

«De nombreuses technologies nécessaires pour tenir la promesse des lunettes AR n’existent pas encore – et notre équipe travaille d’arrache-pied pour en faire une réalité. C’est pourquoi nous avons décidé d’étendre la marque FRL au-delà de la recherche pour inclure toutes les équipes qui construisent, itèrent et expédient le matériel et les logiciels d’aujourd’hui sur la route de la prochaine plate-forme informatique. Nous sommes un groupe diversifié de résolveurs de problèmes motivés par une culture d’expérimentation et d’innovation – et nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui est possible. «











