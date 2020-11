Ceux qui ont acquis le casque depuis le 16 septembre pourront également revendiquer cet Action RPG en réalité virtuelle.

Suite à de nombreuses plaintes d’utilisateurs, Oculus recule, et se conforme aux demandes des utilisateurs d’Oculus Quest 2 concernant sa dernière promotion. Pour ceux qui ne le savaient pas, la société Facebook avait annoncé cette semaine une nouvelle promotion pour offrir le jeu Asgard’s Wrath à ceux qui ont acheté et enregistré ce modèle de casque entre le 20 novembre et le 31 janvier 2021. Quelque chose qui a laissé de côté à tous ces utilisateurs qui pris en charge Oculus Quest 2 sur.

Eh bien, comme s’il s’agissait d’un dialogue dans un film militaire, sur Oculus ils n’ont l’intention de laisser personne derrière. Entourée de critiques de ses utilisateurs, et à juste titre, l’entreprise annonce désormais un prolongation des délais, pour couvrir également les utilisateurs initiaux de votre casque. Désormais, toute personne ayant acheté et enregistré un Oculus Quest 2 du 16 septembre, et jusqu’au 31 janvier 2021, vous recevrez également gratuitement ce RPG d’action Viking de la réalité virtuelle.

“Merci à tous ceux de la communauté qui ont fait part de leurs inquiétudes quant au moment choisi pour cette promotion », commente un représentant Oculus sur Reddit.« Vos commentaires honnêtes, votre soutien et votre enthousiasme sont à l’origine du succès de cette plateforme. […] Si tu veux participer à la promotion, veuillez contacter le support Oculus et avoir le le reçu de votre Quest 2 en PDF “.

“Noël est une période chargée pour notre équipe d’assistance, alors Nous apprécions votre patience en cas de retard, merci! “, conclut la société. Pour rappel, Oculus ajoute que Asgard’s Wrath nécessite un câble de liaison et un PC compatible pour en profiter sur votre casque. Bonne nouvelle pour ceux qui avaient peur de manquer de jeu. Nous vous rappelons qu’Oculus Quest 2 a été un best-seller pour Facebook, et que les responsables ont déjà ajouté le mode natif 90 Hz tant attendu pour leurs jeux compatibles.

