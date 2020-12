Epic Games Store nous a dit très clairement que, depuis le début, l’intention avec son magasin était de révolutionner. Proposez aux joueurs des propositions totalement surprenantes qui garantissent que les joueurs ont avant tout large bibliothèque de jeux pour profiter. Alors, lorsque la saison des fêtes arrive, il est temps de célébrer et de passer à autre chose.

Pendant 15 jours, les joueurs pourront obtenir des jeux totalement gratuits. Un jeu par jour, Epic Games Store nous surprendra en nous offrant toutes sortes de belles expériences. Si c’était déjà une grande surprise de recevoir le premier jour Cities SkylinesIl est maintenant temps de continuer à augmenter les enjeux. Cette fois avec l’arrivée d’Oddworld New ‘n’ Tasty.

Oddworld New ‘n’ Tasty | Habitants de Oddworld

La meilleure chose à propos de cette proposition est que les joueurs ont la possibilité de soyez totalement gratuit pendant 24 heures l’une des œuvres qui a gagné l’affection à la fois des médias spécialisés et des acteurs. Le tout accompagné d’Abe, le curieux héros de cette licence, qui affronte des ruines antiques et évite les bêtes carnivores pour sauver ses compagnons.

N’oubliez pas que vous ne disposez que de 24 heures pour obtenir ce titre avant qu’une nouvelle proposition n’arrive et, ensuite, Oddworld revient à son prix habituel. Une opportunité limitée uniquement accessible aux joueurs les plus rapides et les plus attentifs. Bien sûr, vous n’avez pas besoin de télécharger le client Epic Games Store pour pouvoir l’ajouter à votre collection, mais il vous suffit de vous connecter au Web pour pouvoir ajouter un grand succès à votre collection.