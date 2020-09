Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Halo 3 a fait ses débuts sur PC à la mi-juin et est immédiatement devenu un succès sur Steam. Peu de temps après, 343 Industries a commencé des tests publics pour amener Halo 3: ODST sur PC via Halo: The Master Chief Collection.

La société a promis que la première officielle de ce versement ne serait pas longue. 343 Industries tiendra parole, confirmant la date de sortie de Halo 3: ODST pour PC ce matin.

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de la franchise, car elle est très proche de cette première. Halo 3: ODST arrive sur Steam, le Microsoft Store et le Xbox Game Pass plus tard ce mois-ci.

Quand Halo 3: ODST fera-t-il ses débuts sur PC?

A travers les réseaux sociaux de la franchise, 343 Industries a confirmé que le lancement de Halo 3: ODST sur PC est très proche. Le titre sera ajouté à Halo: The Master Chief Collection le 22 septembre.

Comme les précédentes tranches de la série, Halo 3: ODST sera jouable à partir de sa sortie sur Xbox Game Pass pour PC. L’étude a assuré qu’ils ont travaillé dur pour que le titre arrive pleinement optimisé.

Une autre bonne nouvelle est que le mode Firefight sera également ajouté à la collection sur Xbox One et PC. Avec cette première, Halo: The Master Chief Collection lancera une nouvelle saison et Halo 3 recevra un nouveau contenu qui sera accessible à tous.

Les joueurs du troisième volet pourront utiliser des armes telles que le SOCOM Magnum, la mitraillette silencieuse SMG, le fusil à plasma Brute et d’autres objets cosmétiques. Voici la nouvelle bande-annonce de Halo 3: ODST:

Après la sortie de Halo 3: ODST sur PC, 343 Industries se concentrera sur Halo 4 pour cette plate-forme. Selon l’étude, le développement est sur la bonne voie, nous aurons donc bientôt plus de nouvelles sur le quatrième opus et ses tests publics.

Halo 3: ODST arrive sur PC via Halo: The Master Chief Collection le 22 septembre. Recherchez plus d’informations sur la franchise dans ce lien.