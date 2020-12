Sakuna, petite déesse vaniteuse et gâtée, a été exilée avec ses amis sur l’île des démons. Là, ils ont vécu de multiples aventures, ils ont appris à cultiver le riz à la manière traditionnelle japonaise et ils ont compris que toutes les familles ne sont pas de sang. Et, après tout cela, c’est maintenant à votre tour de mettre à jour. Sakuna: Of Rice and Ruin est mis à jour à la version 1.04 sur Nintendo Switch. Il est temps de faire amende honorable!

Sakuna: Of Rice and Ruin version 1.04 – Corrections et améliorations

Cette semaine, le titre indépendant Sakuna: Of Rice and Ruin, a reçu une mise à jour visant à peaufiner certains aspects du jeu et corriger certains bugs du même. Ici, nous vous laissons le notes officielles du patch qui met à jour le titre du version 1.04:

L’étalement a été réduit après que le joueur porte les vêtements divins sans rien accrocher. Correction d’un problème avec (art) Fierce Furrow où il était parfois difficile de frapper un coup en fonction de la fréquence d’images et du niveau de compétence. Correction d’un bug avec la guérison lors de l’utilisation (des arts) de la Voie lactée ou du Miroir de purification, lorsqu’une certaine branche spirituelle était en vigueur. Des ajustements mineurs ont été apportés à la caméra lorsque Sakuna est à la maison. Correction d’un problème où les conditions de lancement ne se mettaient plus à jour de manière aléatoire lors du déplacement d’objets dans et hors de la fosse d’engrais. Correction d’un problème où les recettes qui ne peuvent plus être faites disparaissent désormais lors de l’ajout d’ingrédients à la fosse d’engrais. Il est maintenant possible d’obtenir du Nibancha (été) en ajoutant de l’engrais au thé. Augmentation du taux d’apparition de la base médicinale dans Hidden Crimson Spring. Correction d’un problème où les informations de mission n’étaient plus affichées pendant les événements. Le joueur peut désormais progresser dans l’événement nécessitant le masque de vol d’âme avec le masque de vol d’âme +. D’autres bugs mineurs ont été corrigés.

