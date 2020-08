La Gamescom 2020 Cela a été un peu étrange et atypique, mais cela ne veut pas dire que cela mérite moins d’attention que les autres années, surtout s’il y a un jeu comme Sakuna: du riz et de la ruine impliqué. Le titre tant attendu XSEED Games a été présenté avec 9 minutes de gameplay et nous vous le montrons en vidéo grâce à la chaîne IGN sur YouTube.

Avec une mécanique RPG et un système de combat dynamique, Sakuna: du riz et de la ruine se déroule dans le Japon féodal, une époque où posséder de grandes quantités de riz pouvait assurer une vie sans soucis apparents. Telle était et est son importance qu’une partie de la culture japonaise ne pourrait être conçue sans le riz.

Si vous êtes intéressé par ce jeu, n’oubliez pas qu’une édition limitée de celui-ci est toujours disponible. Il est possible qu’en cas de succès, ce jeu devienne la viande des spéculateurs, il est donc préférable de rester en bonne santé et d’en obtenir une copie. Le jeu s’ouvre le 20 novembre Et bien que ce ne soit pas exclusif à Nintendo Switch, tout indique que ce sera l’un de ces petits joyaux du catalogue de la console Nintendo.

