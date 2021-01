Te souviens tu Sakuna: du riz et de la ruine? Un titre de tribunal indépendant développé par Edelweiss, studio d’après l’Astebreed acclamé par la critique, et distribué par Marvelous Europe, dans lequel nous endossons le rôle d’une petite déesse dans sa croisade contre les hordes démoniaques, tout en développant l’un des arts les plus anciens du Pays du Soleil. Nascent, la culture du riz. Eh bien, nous avons des déclarations de votre équipe de développement et elles indiquent un avenir plus qu’espoir pour votre précieux univers.

Le dernier numéro de Famitsu hebdomadaire Il nous a laissé, comme nous en sommes habitués, une multitude de titres. Un des points les plus marquants, précisément, du titre qui nous concerne ici. Et c’est cette partie de l’équipe de développement de Sakuna: Of Rice and Ruin (avec le directeur du jeu, Nal, et l’artiste CG, Koichi à la tête) a parlé dans ledit magazine. Et non, Ils n’ont pas, actuellement, le plus petit intention d’ajouter contenu payant sous la forme de DLC. Cependant, au cours de la conférence, les deux membres d’Edelweiss ont parlé de leur souhait, si l’opportunité leur est donnée, d’étendre leur titre à succès avec un suite. Bien entendu, il faut souligner qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de plan concret à cet égard, promettant que, lorsque l’opportunité se présentera, ils essaieront de répondre aux attentes générées. L’interview a également conduit à des problèmes critiqués par la communauté comme la difficulté de ses deux mécanismes de gestion des ressources et de l’explorateur de donjons. La réponse était claire: “Nous ne voulions pas que ce soit un processus que vous pourriez terminer en appuyant sur un bouton.”

Que pensez-vous des déclarations d’Edelweiss sur l’avenir de Sakuna: Of Rice and Ruin? Avez-vous pu tester le jeu? Si la réponse est négative, et si elle est également positive, nous vous laissons notre analyse afin que vous puissiez y jeter un œil.

Voir également

Source 1

Source 2

en relation