Par Álvaro Castellano / Mis à jour le 16 décembre 2020, 09:00

Dans les différents magasins, il y a la sérieuse intention de faire de la Nintendo Switch Lite l’un des cadeaux vedettes pour ces Noël, et c’est que les offres de la console de jeux portable ne cessent de s’accumuler. Cette fois, il est accompagné d’un accompagnement très succulent et on peut l’acheter pour 199 euros.

Grâce à la boutique Amazon, nous pouvons trouver un pack qui comprend la console de jeu portable de Nintendo accompagné de l’un des grands succès de la société japonaise, Animal Crossing: New Horizons qui a été mis en vente cette année et a un avis avec la note conseillé dans son analyse dans 3DJuegos. Comme si tout cela ne suffisait pas, le pack comprend 3 mois depuis le service Nintendo Switch Online.

Cette Nintendo Switch Lite dont nous parlons

Certaines des caractéristiques de l’offre:

Concentré sur les jeux portables, il ne peut pas être connecté au téléviseur ni compatible avec la station d’accueil Switch.

Compact et léger pour une portabilité facile.

Il a les commandes intégrées, il ne lui manque donc pas de secousse HD et de caméra de mouvement infrarouge.

Inclut Animal Crossing New Horizons comme code de téléchargement.

Comprend un abonnement de 3 mois à Nintendo Switch Online.

