Twitch signe l’un des streamers Fortnite les plus populaires d’Australie dans le cadre d’un accord exclusif.

Anciennement connu sous le nom de mrfreshasian, Harley «Fresh» Campbell a annoncé sa signature officielle avec Twitch dans un Tweet plus tôt ce soir. Twitch a fait de même, compilant et tweetant un montage de certains des moments forts de Fresh au fil des ans. Bien que les détails du contrat ne soient pas publics, Fresh s’est trouvé une plate-forme dédiée pour son gameplay Fortnite.

Commencé en bas de l’échelle

Des débuts modestes à la construction de l’une des plus grandes communautés du monde. Oui, @mrfreshasian est à la maison sur Twitch. pic.twitter.com/wkSKL3Qy50 – Twitch (@Twitch) 10 septembre 2020

Le créateur de contenu australien et joueur professionnel de Fortnite a créé sa chaîne Twitch en décembre 2012, selon Twitch Tracker.

Fresh a connu une ascension fulgurante aux côtés du jeu ultra-populaire Fortnite: Battle Royale à partir de décembre 2018. Il a attiré en moyenne 1 000 téléspectateurs rien qu’en 2018 et est passé à 5 400 téléspectateurs en moyenne en 2019. À ce jour, Fresh compte en moyenne 13 000 téléspectateurs par personne. stream et 3,2 millions d’abonnés Twitch.

Le contenu de Fresh offre un mélange unique de jeu de pub et de jeu compétitif éblouissant. En compétition hors de la région d’Océanie, Fresh est l’un des meilleurs joueurs. Il a remporté la victoire dans plusieurs tournois au cours des trois dernières années et a récemment pris la sixième place de la compétition Fortnite Champion Series de la saison dernière.

Les organisations prennent note

La réputation de Fresh en tant que streamer divertissant et joueur talentueux de Fortnite a attiré l’attention de l’organisation d’esports Renegades. Il a passé plus d’un an sous la bannière Renegades avant de se séparer en novembre 2019. À peine quatre mois plus tard, il a signé un accord avec Luminosity Gaming. Il reste sous LG pour le moment comme l’un de leurs tirages les plus importants à Fortnite.

Le travail acharné rapporte des dividendes

Signé exclusivement sur Twitch 🤠 https://t.co/DViGmqXZ6F – Fresh (@mrfreshasian) 10 septembre 2020

Twitch n’a pas remis à Fresh un accord de streaming exclusif sans raison. L’Australien s’est frayé un chemin vers le sommet de la plate-forme de streaming populaire avec sa personnalité vibrante et son gameplay exceptionnel. Il n’est pas courant de trouver ce genre de réussite en 2020, compte tenu du ralentissement du battage médiatique de Fortnite au fil des ans. Néanmoins, c’est une histoire qui fait du bien, et le travail ne s’arrêtera pas pour l’un des joueurs Fortnite les plus populaires d’Australie.

