De grands jeux comme The Last of Us: Part 2 ou Ghost of Tsushima sont dans les nouvelles offres.

Noël approche et nous pensons déjà aux cadeaux, à la décoration de la maison, et comme chaque année, également dans le Offres du Black Friday, qui est devenue l’une des traditions les plus attendues par les fans de jeux vidéo du monde entier. PlayStation n’a pas voulu rater cette fête, et encore une fois, elle nous surprend avec un bonne quantité et variété promotions sur PS Store, PS Plus et PS Now pour que vous soyez le joueur que vous êtes, trouvez le cadeau parfait pour ces dates importantes, ou vous pouvez vous faire plaisir avec l’un des grands jeux vidéo que PlayStation 4 nous a laissés en sept ans de la vie, qui ne sont pas rares!

Ce Black Friday, il vous facilitera la tâche afin que vous ne manquiez pas ces grands jeux vidéo exclusifsAviez-vous l’une de ses grandes exclusivités à jouer? Vous n’avez jamais trouvé le temps de vous procurer certains des meilleurs jeux PS4? Ce Black Friday vous facilitera la tâche afin que vous ne manquiez pas ces super jeux vidéo en format numérique via le PlayStation Store avec des offres du 20 au 30 novembre. Pendant cette période, ils seront également PS Plus et PS maintenant en vente à la fois sur le PlayStation Store et dans les magasins physiques, alors profitez-en pour obtenir un abonnement annuel aux services PlayStation, ou soyez généreux et partagez votre passe-temps avec un ami, en leur donnant un an de PS Plus pour profiter ensemble du online, ou l’abonnement annuel PS Now, pour découvrir l’histoire de PlayStation avec ses plus de 700 jeux disponibles en streaming.

Pour vous faciliter les choses, nous vous laissons ici un sélection de jeux que vous ne devriez pas manquer, que ce soit pour jouer seul ou pour offrir à un ami, mais n’hésitez pas à consulter la liste des jeux en vente sur le PS Store pour vous-même, où vous trouverez un grande variété de propositions de tous genres, de grande qualité et avec une large gamme de prix. Vous en aimez un? Le PlayStation Store garantit la sécurité et la facilité de les acheter en quelques secondes.

FIFA 21 Standard Edition passe de 69,99 € à 38,49 €: Si vous aimez le football, vous avez rendez-vous avec la dernière édition de la série FIFA, avec des heures de pur divertissement pour tout fan du beau jeu. Avec un mode manager renouvelé pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment gérer une équipe au-delà du terrain de jeu, avec ses options en ligne, EA Sports offre des heures et des heures de pur divertissement pour que vous ne vous ennuyiez pas.

The Last of Us Part II Standard Edition passe de 69,99 € à 39,89 €: Naughty Dog signe un autre travail extraordinaire avec cette aventure d’action qui nous met dans la peau d’Ellie qui se lancera dans un voyage à travers les forêts tranquilles et les montagnes de Jackson, en passant par les ruines luxuriantes de Seattle. Avec une mise en scène d’une énorme qualité et une histoire qui ne laisse personne indifférent, si vous n’avez pas encore affronté les dangers du monde The Last of Us: Part 2, il n’y a plus d’excuse. Et si vous envisagez de faire un bon cadeau, nous ne pouvons pas penser à de meilleures options que celle-ci.

NBA 2K21 Standard Edition passe de 69,99 € à 34,99 €: une expérience de basketball de haut niveau. Peu de jeux recréent si soigneusement l’effervescence du court, nous permettant de gérer notre équipe de stars de la NBA tout en profitant de leurs parties, les unes après les autres, seuls ou contre des amis grâce à son aspect multijoueur.

Ghost of Tsushima passe de 69,99 € à 49,69 €– La dernière grande exclusivité PS4 a été populaire auprès des fans d’aventures d’action en monde ouvert, qui n’ont pas résisté aux charmes de ce beau Japon féodal qui recrée le jeu vidéo Sucker Punch. Avec la liberté d’agir comme un samouraï face au combat face à face, ou des ombres bougeant comme le fantôme, c’est l’un des meilleurs jeux de 2020 et donc l’une des meilleures options à donner à des amis ou à en profiter. soi-même.

Plusieurs de ces propositions incluent des options en ligne, et pour en profiter, il est nécessaire d’être abonné à Service PlayStation Plus, qui vient avec d’autres extras difficiles à manquer. Car chaque mois le service propose à ses abonnés plusieurs jeux vidéo sans surcoût, avec un excellent triple A, mais aussi quelques-unes des meilleures propositions indépendantes du moment. Si vous ne l’avez pas encore essayé ou qu’il est temps de le renouveler en pensant également à l’avenir, vous serez heureux de savoir que vous pouvez obtenir un abonnement de 12 mois à PS Plus avec une réduction de 25% dans le PS Store et les magasins physiques.

Abonnement de 12 mois à PS Plus pour 44,99 €

Si vous pensez déjà à la PS5, l’abonnement à PlayStation Plus donne accès à La collection PlayStation Plus avec 20 super jeux vidéo PS4 disponibles pour que vous puissiez en profiter sur votre nouvelle console. Les titres? Bloodborne, God of War, Persona 5, Monster Hunter: World ou Fallout 4 entre autres, avec une grande variété de genres dans cette sélection spéciale composée des jeux qui ont marqué la génération PS4. D’autre part, comme note finale, être abonné au service garantit des remises supplémentaires et des packs de contenu exclusifs sur le PlayStation Store.

L’enchère finale de ces offres Black Friday sur PlayStation nous vient du service de jeu en streaming PS maintenant, qui donne un accès instantané à des centaines de jeux vidéo PS2, PS3 et PS4 dont vous pouvez profiter sur votre console PlayStation 4, ou même sur PC. Son catalogue a plus de 700 jeux vidéo qui sont constamment mis à jour, nous permettant de profiter de joyaux cachés ou de certains des titres les plus importants de l’histoire de PlayStation avec une grande facilité. Et peu importe s’il s’agit de versions récentes. Ce service ne laisse de côté aucune proposition, avec des sorties récentes telles que Days Gone ou F1 2020 parmi certains de ses derniers développements.

Avec votre abonnement, vous pouvez jouer des heures illimitées à l’un des titres disponibles dans le catalogueÊtes-vous un fan des JRPG? Aimez-vous la terreur? Vous cherchez des jeux d’action? PS Now propose une telle variété de jeux vidéo que vous êtes le type de joueur que vous êtes, vous trouverez toujours quelque chose à votre goût ou, encore une fois, vous pouvez être généreux, et l’offrir comme ce cadeau qui ne manque jamais, car un an d’abonnement à ce service signifie des centaines de des heures de pur divertissement pour tous les joueurs. Avec votre abonnement, vous pouvez jouer des heures illimitées à l’un des titres disponibles dans le catalogue, avec la possibilité de télécharger l’un des plus de 300 jeux PS4 sur votre propre PlayStation 4 pour en profiter sans utiliser le jeu en streaming. L’une des grandes attractions de PS Now est que, précisément en pariant sur le cloud, vous pouvez profiter de certaines des meilleures exclusivités PS4 sur votre PC, où que vous soyez, avec votre DualShock.

Vous avez des doutes? Le service vous permet de profiter d’un Essai gratuit de 7 jours, qui est le meilleur moyen de découvrir par vous-même les avantages de PS Now. Si vous êtes convaincu, vous pouvez vous abonner pendant 12 mois avec une réduction de 25% grâce à ces offres Black Friday, ou choisir l’option 3 mois avec une réduction de 20% sur le PS Store et les magasins adhérant à cette promotion comme El Corte Ingles , GAME, Worten, MediaMarkt, Amazon, FNAC, Xtralife, ainsi que des centres et des magasins tels que CanalOcio, VideoOca, ShineStar, Depau Sistemas, Expert et Tien21 et d’autres magasins de téléphonie et de jeux vidéo sélectionnés.

Abonnement de 12 mois à PS Now pour 44,99 € (PS Store et magasins physiques participant à la promotion) Abonnement de 3 mois à PS Now pour 19,99 € (PS Store et magasins physiques participant à la promotion)

En savoir plus: Black Friday, PS Plus, PS Now et PlayStation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');