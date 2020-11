Offres sur PlayStation Plus, Xbox Game Pass et PS Now pendant la semaine du Black Friday

Petit tour d’horizon des meilleurs tarifs de nos abonnements sur consoles PlayStation et Xbox.

Le paysage du monde des jeux vidéo a beaucoup changé depuis l’apparition des premiers services d’abonnement, dont beaucoup ont déjà mûri pour offrir un contenu plus ciblé et intéressant qu’auparavant; C’est le cas du Xbox Game Pass et de sa vaste gamme de jeux, le Xbox Live Gold que Microsoft développe depuis l’époque de la Xbox 360, également PlayStation Plus, si critiquée à ses débuts, qu’elle fait désormais partie intégrante des consoles Sony. . Ces services présentent également un petit écart par rapport aux Vendredi noir, un espace que nous voulions mettre en valeur en raison de la portée que ces services ont sur nos consoles.

Offres d’abonnement le Black Friday

Durant ces jours précédant le Black Friday, Sony est celui qui a réalisé le plus grand déploiement en termes d’offres pour ses abonnements; tandis que Microsoft nous fait une proposition unique mais puissante.

PlayStation Plus (12 mois) pour 44,99 euros (prix d’origine 59,99 euros). Le service en ligne premium de Sony est en vente à la fois sur son site officiel et sur des plateformes d’achat telles qu’Amazon ou xtralife. Seule l’option à 12 mois semble être à prix réduit, heureusement, c’est la plus intéressante de celles proposées.

PlayStation Now (12 mois) pour 44,99 euros (prix d’origine 59,99 euros). De même, le service de jeux en nuage de Sony est également à un prix réduit ces jours-ci à la fois sur son site officiel et sur des plates-formes d’achat telles qu’Amazon ou le xtralife susmentionné; En plus d’inclure la période d’essai gratuite typique si nous ne faisons pas encore partie de ce service.

PlayStation Now (3 mois) pour 18,95 euros (prix d’origine 24,99 euros). Si vous n’êtes toujours pas convaincu par PS Now, mais que vous souhaitez offrir à ce service une opportunité prolongée, le pack de trois mois est également en vente. Nous avons trouvé le meilleur prix officiel chez xtralife, tandis que sur Amazon, nous le trouvons également réduit.

Game Pass Ultimate (1 mois) pour 1 euro (prix d’origine 12,99 euros) pour les nouveaux utilisateurs. La version Ultimate du Game Pass inclut l’accès à tout le contenu du PC et de la console du pass susmentionné, ainsi qu’à du contenu et des services supplémentaires, tels que Xbox Live Gold ou xCloud. Pour un seul euro de nos jours, il est difficile de lutter contre la proposition de Microsoft, ne serait-ce que pendant un mois. Bien sûr, uniquement si vous êtes un nouvel utilisateur; Ceux qui ont déjà un abonnement actif ne bénéficieront pas de cette promotion.

