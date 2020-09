Certes, les diplômes d’arts martiaux, la cire à cirer / à polir et d’autres accessoires de ninja sont mes préférés. Cela peut être dû au fait que ce thème m’a accompagné, avec une intensité particulière, dans les années 90 de véritables merveilles dans le genre des plateformes et du beat’em up. Comme si cela ne suffisait pas, nous vivons actuellement un deuxième âge d’or, grâce à la scène indie, avec de véritables joyaux comme The Messenger ou Katana Zero. Certains de ces jeux rappellent clairement des œuvres comme Ninja Gaiden II (Shadow Warriors II) et ses tonnes de NESxtalgia. Maintenant, nous avons des nouvelles d’un titre de plate-forme plus qu’intéressant qui viendra à Commutateur Nintendo, Okinawa rush.

Et est-ce que le trio composé de PixelHeart, Sokaikan et Storybird a confirmé que le titre de plateformes et arts martiaux Okinawa Rush arrivera, après son passage réussi il y a quelques années sur Kickstarter, à l’hybride de ceux de Kyoto. On se retrouve avant un match inspiré des beat’em ups des années 90, mais avec un gameplay adapté à l’époque. Tout cela conduit à un large assortiment de capacités à débloquer, dans la possibilité d’arrêter tout type de projectile (grâce à son système de synchronisation), dans un répertoire composé de 3 personnages jouables totalement différents et en divers Touches RPG qui rendent la proposition de Steven Miller encore plus profonde et intéressante. Pour couronner le tout, nous aurons un Dojo d’entraînement personnalisable, des missions contre la montre, un système de notation en ligne et un mode coopératif amusant à deux joueurs.

Que pensez-vous de la proposition qu’Okinawa Rush a mise sur la table et retient-elle votre attention? Pour l’instant, et en attendant que nous connaissions sa date de lancement, nous vous laissons sa bande-annonce officielle afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui nous attend avec cette proposition marquante.

