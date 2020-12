Malgré la forte entrée au moment des jeux de combat avec des polygones et des scénarios en trois dimensions, au fil du temps, les jeux sont également revenus. Combats 2D avec des graphiques basés sur des pixels ou dessiné à la main, comme à l’époque où Street Fighter II a commencé à faire sensation. L’un des exemples clairs est Briseur fantôme: Omnia, la version améliorée et étendue du titre développée par Mages Inc, responsable d’autres sagas telles que Steins Gate, qui est sortie à l’origine en 2013 et devrait revenir l’année prochaine, toujours à défaut de préciser la date exacte. Au moins en attendant, nous avons un nouveau gameplay à regarder, pour même apercevoir ce qui nous attend:

Phantom Breaker: Omnia Gameplay (Nintendo Switch)

Un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de “ Ghost ”, est apparu à Tokyo, la capitale du Japon, et a manipulé des adolescents vulnérables pour qu’ils se battent les uns contre les autres, leur accordant des armes mystiques de grande force connues sous le nom de “ Fu-mension Artifacts ”. En retour, il a promis d’exaucer leur souhait s’ils survivent. À l’insu des combattants, les affrontements féroces entre les artefacts de Fu-mension ont provoqué des distorsions dans l’espace-temps, compromettant les frontières entre des univers parallèles. L’effondrement de ces univers parallèles finirait par briser le sceau, libérant les pouvoirs destructeurs de Phantom.

Les caractéristiques: Escouade de 20 personnages! Inclut tous les personnages et personnages invités de Phantom Breaker: Extra comme Kurisu Makise de Steins; Gate et deux nouveaux personnages créés spécifiquement pour Phantom Breaker: Omnia. Choisissez parmi 3 styles de combat différents: Rapide, Difficile et Omnia! Les 3 styles différents du jeu peuvent changer radicalement la vitesse, la puissance et la mécanique de vos personnages. Réajusté et rééquilibré! La capacité d’effectuer des combos incroyables et des attaques spéciales n’a jamais été aussi simple que Phantom Breaker – le système de combat d’Omnia a été révisé et rééquilibré. Dual Language Audio First, une série Phantom Breaker, tous les personnages auront un doublage en anglais. Le texte du jeu sera également traduit en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel. Bande-son moderne et remixée! La musique de fond de chaque personnage a été refaite et remixée avec la possibilité de jouer la musique de fond originale. L’expérience complète! Les joueurs peuvent se plonger dans les histoires de l’original Phantom Breaker et Phantom Breaker: Extra.

