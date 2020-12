Il y a des jeux qui semblent devoir aller très loin que d’autres pour voir la lumière et enfin sortir: des trébuchements inattendus dans la programmation, des incidents de financement, des changements de dernière minute dans l’intrigue ou la mécanique … beaucoup peuvent être les causes qui ils peuvent conduire à des jeux qui suscitent l’intérêt du public depuis le début de l’annonce jusqu’au retard … au point même de changer la plateforme à laquelle ils étaient initialement destinés. C’est le cas de OMORI, un projet développé par la société Omocat, utilisant le moteur RPGMaker et comptant sur le soutien de l’éditeur Playism pour sa publication, qui a été présentée en 2014 pour Nintendo 3DS et qui, après quelques trébuchements ultérieurs – malgré un comptage très prochain avec un financement suffisant via la plate-forme Kickstarter – il a été retardé à de nombreuses reprises pour finalement atterrir sur la console hybride parmi d’autres plates-formes, comme cela avait été officiellement annoncé l’année dernière. Après un moment sans grande nouvelle à cet égard, il semble que les choses continuent et maintenant un nouveau trailer de ce jeu mystérieux est présenté, toujours sans date fixe à préciser, bien que le vendredi 25 décembre soit parlé comme possible sur d’autres plateformes , afin qu’il n’en soit pas très éloigné.

Bande-annonce Omori (Nintendo Switch)

OMORI est un jeu de RPG d’horreur psychologique surréaliste. Explorez HEADSPACE, un monde fantaisiste rempli d’amis et d’ennemis colorés. Naviguez dans le vibrant et le banal pour découvrir un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous avez choisi déterminera votre destin… et peut-être le destin des autres aussi. L’histoire est centrée sur OMORI, un otaku déprimé, qui part à l’aventure avec ses amis et aide les autres dans le monde. Il se demande pourquoi ses amis voudraient être avec quelqu’un d’horrible comme lui, mais il se souvient aussi des moments où il n’était pas comme ça. Il semble aussi avoir oublié quelque chose … ou quelqu’un … très important.

