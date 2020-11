Nous avons déjà publié notre analyse de Spider-Man: Miles Morales et nous vous disons tout sur sa durée.

Depuis l’annonce du développement de Spider-Man Miles Morales, les réseaux ont été remplis de spéculations sur ce que cela serait suite de l’univers Spider-Man d’Insomniac. Les doutes portaient sur la question de savoir s’il s’agirait d’un nouveau jeu ou d’une extension du titre publié en 2018. En fait, l’étude elle-même a mis l’exemple d’Uncharted: The Lost Legacy, comme une proposition d’une durée plus courte que les jeux standard. , mais avec contenu et développement d’une œuvre complète.

L’histoire de Miles Morales dure environ 8 heures, mais la terminer à 100% prend entre 16 et 20 heuresMaintenant, et après avoir publié l’analyse du jeu, on peut être beaucoup plus clair sur le Durée de Spider-Man Miles Morales. Comme le commente notre collègue Álvaro Castellano dans la revue des nouvelles aventures basées sur le wall-crawler de Marvel, si nous allons directement à son intrigue, cela nous emmènera 8 heures complètent le jeu. Si vous êtes completistes et que vous souhaitez terminer l’aventure à 100% et obtenir le trophée Platine, cela vous prendra environ 16 à 20 heures.

De cette manière, l’une des inconnues qui ont eu le plus à parler ces derniers mois de l’un des jeux les plus importants du catalogue de lancement PS5 est éclaircie. De cette façon, il appartiendra à chaque joueur de se concentrer sur l’histoire ou de tirer le meilleur parti du titre. N’oubliez pas que Miles Morales peut également être réalisé avec Ultimate Edition, y compris une remasterisation de Spider-Man de Marvel.

Spider-Man Miles Morales sera disponible à partir de 12 novembre sur PS4 et PS5. Si vous souhaitez en savoir plus sur la console PlayStation nouvelle génération, jetez un œil à notre analyse complète de la machine, dans laquelle nous vous révélons tous ses détails et secrets.

En savoir plus: Spider-Man Miles Morales, PS5, PS4, Duration et Insomniac Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');