Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Mass Effect est l’une des sagas les plus appréciées des amateurs de RPG. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs sont enthousiastes à l’idée de jouer aux versions remasterisées de leurs 3 premiers opus dans Mass Effect: Legendary Edition. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous devez savoir quelles nouvelles informations indiquent que ce titre arrivera en mars.

Ce qui se passe, c’est que Shopitree, une chaîne de magasins à Singapour et GSShop, un magasin de jeux vidéo en Indonésie, semblent avoir anticipé la révélation officielle de la date de sortie de Mass Effect: Legendary Edition. Ce qui se passe, c’est que les deux mentionnent que cette collection sera disponible à partir du 12 mars.

Tu ne nous crois pas? Vous pouvez vérifier les preuves ci-dessous:

Udah ga sabar buat lihat petualangan Commandant Shepard menjalani kehidupan baru dalam resolusi super tajam, framerate lebih cepat, dan peningkatan visuel yang indah? Yuk Pre Order Mass Effect Legendary Edition di Outlet GSSHOP terdekat kamu ..

Jangan sampai ketinggalan déjà 😉 pic.twitter.com/sCNxsurLFx – GSSHOP (@GSShopID) 11 janvier 2021

Cependant, il est important de noter que, pour l’instant, Electronic Arts n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Cela dit, il n’est pas déraisonnable qu’il puisse arriver en mars, puisqu’il s’agit d’un lancement prévu pour le printemps de cette année.

Quoi qu’il en soit, nous aurons très probablement l’occasion de voir à quoi ressemble cette collection en action sous peu et nous connaîtrons sa date de sortie officielle. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous aurons les détails officiels.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans Huawei AppGallery

Qu’est-ce que Mass Effect: Legendary Edition?

Au cas où vous auriez vécu sous une pierre, nous vous disons que Mass Effect: Legendary Edition est une collection remasterisée des 3 premiers opus de Mass Effect avec tous ses DLC.

Parmi les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez attendre de cette collection, vous trouverez une meilleure résolution et une fréquence d’images par seconde plus élevée. De plus, BioWare a modifié les textures, les modèles de personnages et différents effets visuels. Ceci pour les rendre un peu plus modernes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

“Nous avons entendu (pendant des années!) Vos demandes pour un remaster de Mass Effect, donc nous sommes très heureux de révéler enfin que nous travaillons sur une édition remasterisée de la trilogie Mass Effect”, a déclaré BioWare lors de l’annonce de la collection.

Mass Effect: Legendary Edition est en route vers PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que quelques temps après son lancement, il aura des améliorations pour PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.