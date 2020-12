Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/12/2020 12h42

Le 10 décembre dernier est enfin arrivé Cyberpunk 2077 au marché. Bien que le jeu se soit positionné comme un best-seller, il semble que les fans ne soient pas satisfaits du produit que CD Projekt nous a livré. Quelques instants après la sortie du titre, plusieurs joueurs ont commencé à publier des vidéos démontrant de mauvaises performances sur PS4 et Xbox One. Face à cette situation, PlayStation a commencé à offrir des remboursements pour le titre.

Récemment, un utilisateur de Reddit a commenté que PlayStation offre des remboursements pour la version numérique de Cyberpunk 2077 sur PS4 et PS5, même si vous avez joué pendant plus de deux heures, ce qui est assez inhabituel. Voici ce que NotBen_2, la personne qui a lancé la discussion sur le site mentionné précédemment, a commenté:

«J’ai dû soumettre une demande d’assistance en ligne et rester plus d’une heure pour parler à quelqu’un, mais ils ont rapidement émis le remboursement, puis supprimé le jeu de ma bibliothèque.»

Plusieurs personnes ont répondu au commentaire de NotBen_2, certaines ont mentionné que PlayStation leur avait fait le remboursement, tandis que d’autres ont commenté le contraire. Il semble que l’entreprise évalue chaque cas d’une manière particulière. De la même forme, L’utilisateur de Reddit qui a lancé la discussion a révélé que Sony avait déjà émis une plainte commerciale pour CD Projekt Red.

Bien que le compte d’assistance PlayStation sur Twitter ait répondu à plusieurs messages de personnes souhaitant un remboursement pour le jeu, il n’y a aucune information officielle de Sony ou de la société polonaise sur une plainte commerciale. De la même manière, il est important de mentionner que les problèmes qui affligent Cyberpunk 2077 se produisent principalement dans les consoles de génération précédente, PS4 et Xbox One, pour le moment, il n’y a pas beaucoup de rapports sur les problèmes et les bugs lorsqu’ils sont appréciés sur du matériel de nouvelle génération, et le jeu est entièrement jouable sur une PS5, et c’est l’option que beaucoup peuvent envisager s’ils veulent essayer cette expérience sur consoles.

Sur des sujets connexes, CD Projekt Red admet que Cyberpunk 2077 a fait ses débuts avec divers bugs. De même, Forza Horizon 4 annonce une collaboration avec ce jeu.

Via: VGC

Peter Moore, ancien COO d’EA, revient dans l’industrie du jeu

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.